Bakan Işıkhan’dan IŞKUR açıklaması

İŞKUR'un Ocak-Ekim dönemindeki hizmetlerine ilişkin verileri içeren Ekim ayı İstatistik Bülteni yayımlandı. Konu ile alakalı olarak sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"İŞKUR'un Ocak-Ekim dönemindeki hizmetlerimize ilişkin verileri içeren Ekim ayı İstatistik Bülteni yayımlandı. 2024 yılı Ocak-Ekim ayları arasında; 1 milyon 201 bin 927 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 2 milyon 615 bin 492 bireysel görüşme gerçekleştirdik. Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

