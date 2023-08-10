Bakan Işıkhan’dan toplu sözleşme mesajı: Müzakereler devam ediyor

Bakan Işıkhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "7'nci Dönem Toplu Sözleşme müzakere sürecimiz aralıksız devam ediyor. Sosyal diyalog anlayışıyla yürütülen müzakereler için yetkili sendikalarımıza ve bakanlık temsilcilerimize teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.
7. Dönem Toplu Sözleşme müzakere sürecimiz aralıksız devam ediyor.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) August 9, 2023
Sosyal diyalog anlayışıyla yürütülen müzakereler için yetkili sendikalarımıza ve bakanlık temsilcilerimize teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/RxFb0H95CV