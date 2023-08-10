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Giriş Tarihi: 10.8.2023 02:21

Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme mesajı: Müzakereler devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "7'nci Dönem Toplu Sözleşme müzakereleri devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

DHA
Bakan Işıkhan’dan toplu sözleşme mesajı: Müzakereler devam ediyor

Bakan Işıkhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "7'nci Dönem Toplu Sözleşme müzakere sürecimiz aralıksız devam ediyor. Sosyal diyalog anlayışıyla yürütülen müzakereler için yetkili sendikalarımıza ve bakanlık temsilcilerimize teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

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Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme mesajı: Müzakereler devam ediyor
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