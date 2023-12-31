Bakan Kacır: 2024 ülkemizde sanayi, teknoloji ve uzay yılı olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gelecek yıl özellikle Milli Teknoloji Hamlesi programı, uzay bilim misyonu ve Türksat 6A gibi projelerin öncelikli planları içinde yer alacağını belirterek "2024, ülkemizde sanayi, teknoloji ve uzay yılı olacak. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat rotasında Türkiye'mizin kalkınma yolculuğunu sürdüreceğiz." dedi.

Kacır, AA muhabirine yaptığı açıklamada 2023 yılını değerlendirdi, 2024 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı.

Dünyada çatışmasız bir coğrafyanın neredeyse kalmadığına, terör ve savaşların tetiklediği sorunların yükseldiğine dikkati çeken Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin topraklarında İsrail çocuk, kadın, hasta, yaralı demeden masumları katlediyor, öldürüyor. Gazze'deki kardeşlerimizin acılarını yüreklerinde hisseden, acının ve gözyaşının derhal durması için çaba gösteren, dua edenleriz. Bizler, haksızlık karşısında sessiz kalmayan, kalamayacak olanlarız. Bugün, dünyanın neresinde bir mazlum, masum varsa Türkiye onun yanındadır, güçlü olanla değil, haklı olanla beraberdir. Bir an önce Filistin'de, Gazze'de acının son bulmasını, adil bir barışın sağlanmasını istiyor, bunun için gayret ediyoruz."

Bakan Kacır, başkalarının acıları, gözyaşları ve kucaklarında bebeklerinin cesetlerini taşıyan annelerin hıçkırıkları üzerine bir medeniyet inşa edilemeyeceğini vurgulayarak Türkiye'nin, bulunduğu coğrafyaya ve dünyaya yeniden adalet ve merhamet getireceğini söyledi.

TÜRKİYE ZİRVEYE "MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ" VİZYONUYLA TAŞINACAK

Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması için çalıştıklarını belirten Kacır, yeni Türkiye Yüzyılı'nda da "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla ülkeyi adım adım zirveye taşıyacaklarını ifade etti.

Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi"nin başarılı örnekleri arasında havacılık ve savunma sanayisinde hayata geçirilen projelerin bulunduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Savunma sanayisi projeleri, teknoloji üretme kabiliyetimizi artırdı, üretim maliyetlerini azalttı ve insansız hava aracından rokete, otonom sistemlerden uzay/uydu sistemlerine kadar geniş bir spektrumda yıkıcı teknolojileri geliştirme potansiyelimizi ortaya çıkardı. Dijital dönüşümde kritik bileşenlerin tedarik ile arz güvenliğini, Türkiye'de tasarım ve üretim çalışmalarının yapılmasını sağlamak zorundayız."

Türkiye'nin yerli ve milli olarak ileri teknolojili katma değerli ürünler ürettiğini belirten Kacır; Bayraktar TB2, Akıncı, Bayraktar TB3, Anka, Aksungur ve Kızılelma gibi değerlerle ülkenin savunma sanayisine çok önemli kazanımlar sağladıklarını dile getirdi.

Kacır, Türkiye'nin son 21 yılda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, askeri insansız hava aracı üretiminde dünya liderliğine yerleştiğine dikkati çekerek ticari araç, güneş paneli ve beyaz eşya üretiminde ise Avrupa'da birinci olduğunun altını çizdi.

Ülkenin AR-GE harcamalarının yıllık 12 milyar dolara yükseldiğini belirten Kacır, TÜBİTAK eliyle 180 üniversitenin ve 2 bin 600 firmanın 7 bin 500'den fazla projesine 5,1 milyar lira destek sağladıklarını bildirdi.

Bakan Kacır, 60 şehirde kurdukları 101 teknoparkta, 9 bin 951 girişimle teknoloji geliştirme yolculuğunu sürdürdüklerine dikkati çekerek 1623 AR-GE ve tasarım merkeziyle kurdukları altyapının meyvelerini topladıklarını anlattı.

Kacır, son 21 yıllık dönemde Türk sanayisinde organize sanayi bölge (OSB) sayısını 360'a yükselttiklerini belirterek yatırım, istihdam, üretim, ihracat rotasında OSB'lerin enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye, yeşil dönüşümünü desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

İMECE'NİN TECRÜBESİYLE TÜRKSAT 6A GELİŞTİRİLDİ

Türkiye Yüzyılı'nda "uzayda biz de varız" dediklerini ve uzay bilimi ve teknolojilerinin geliştirilmesinde dünyanın sayılı ülkelerinden biri olma yolunda hızla ilerlediklerini vurgulayan Kacır, TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen, savunma, afet yönetimi, çevre ve şehircilik ve tarım ve ormancılık alanlarında hizmet verecek ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE'nin bu yıl fırlatıldığını anımsattı.

Kacır, Togg'u desteklemeye devam edeceklerini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Markamız, bu yıl sonu itibarıyla 20 bin kullanıcıya teslim edilecek. Gelecek yıl ajandamızda Togg'un daha fazla kullanıcıya ulaşması hedefi var. Ülkemizde ve dünyada Togg'umuzun daha fazla yollarda yer alması için var gücümüzle çalışacağız. Togg'un yeni modeli de bu yıl sahneye çıkacak. Amacımız Togg'un yanında yeni elektrikli araç yatırımlarını da ülkemize kazandırmak. Gelecek yıl özellikle Milli Teknoloji Hamlesi programı, uzay bilim misyonu ve Türksat 6A gibi projeler öncelikli planlarımız içinde yer alacak. 2024 ülkemizde sanayi, teknoloji ve uzay yılı olacak. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat rotasında Türkiye'mizin kalkınma yolculuğunu sürdüreceğiz."

TÜRKİYE'NİN TASARIM, MARKA VE KATMA DEĞER ZİNCİRİ GÜÇLENDİRİLECEK

Kacır, Türkiye'nin dünya üzerindeki gastronomik ve kültürel etkisini pekiştirdiklerini anlatarak Avrupa Birliği'nde (AB) tescilli coğrafi işaretin 18 olduğunu söyledi.

Tescillerin, sürdürülebilir üretim ve ekonomik kalkınma vizyonunun yansıması olduğuna işaret eden Kacır, "AB'de 45 coğrafi işaretimizin de tescil süreci devam ediyor. 2024'te kültürel ürünlerimizin dünyaya daha da tanınır olmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Kacır, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün (WIPO) yayımladığı "2023 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu" verilerine göre Türkiye'nin, 2022 yılında yerli tasarım başvuru sayısında dünyada Çin'den sonra 2. sırada yer aldığını ifade ederek tasarım, marka ve katma değer zincirini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kritik teknolojilerde Türkiye'nin geleceğinin daha güçlü olacağını anlatan Bakan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapay zekadan kuantum teknolojilerine, yeni nesil nükleer reaktörlerden sentetik biyolojiye, araştırma kapasitemizi artıracak, yenilikçi projelere imza atacağız. Türkiye olarak, yapay zekanın insanlık yararına gelişmesine ve kullanımına ilişkin adil bir çerçeve oluşturma ve küresel platformlara taşıma hedefimiz var. Yüksek teknoloji, insani değerlere hizmet ettiği ölçüde kıymetli."