Bakan Kacır: 2025 yılına dek 15 yeni Turcorn çıkarmayı hedefliyoruz

"2025 YILINA DEK 15 YENİ TURCORN ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bakan Kacır, hedeflerinin çok açık olduğunu belirterek, "2025 yılına dek ülkemizden 5 tanesi decacorn olmak üzere tam 15 yeni Turcorn çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca 2030 yılı itibariyle Türkiye'de 100 Turcorn'un başını çektiği 100 bin yeni start-up kurulmasını hedefliyoruz. Dünyadaki en gelişmiş 10 start-up ekosisteminden birini Türkiye'de kurmayı amaçlıyoruz. İstanbul'un dünyadaki en gelişmiş 20 start-up kavşak noktasından biri olabilmesi için çalışmalarımıza başladık. Bu strateji doğrultusunda önemli bir girişime de imza attık. Hayata geçirdiğimiz Turcorn 100 Programı küresel hedefleri olan Turcorn adaylarını desteklemektedir. Start-up'lara mentörlük, büyümeye erişim hizmetleri, özel ayrıcalıklar ve fonlama imkanları sunmaktayız. 2019 yılının eylül ayında Türkiye'nin 2023 sanayi ve teknoloji stratejisini yayımladık. Bu stratejide Türkiye'nin dünyanın önde gelen yüksek teknoloji ürün üreticilerinden biri olma hedefinin altı çizilmektedir. Bu bağlamda; çeşitli sektörlere dair somut hedefler belirlendi. 2023 yılı itibarıyle Türkiye'de 10 unicorn'un oluşması en temel hedeflerimizden bir tanesiydi" dedi.