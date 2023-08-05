Bakan Kacır: 4.3 milyar liralık sanayi sitesi yatırımı yapacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kentteki programı kapsamında Hatay Valiliği'ni ziyaret etti. Sonrasında Afet Koordinasyon Merkezi'nde Vali Mustafa Masatlı ve diğer yetkililerle görüşen Kacır, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kacır, buradaki açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle Hatay'ın büyük yıkım yaşadığını, devletin ilk andan itibaren seferberlik içerisinde olduğunu söyledi.

Afetten etkilenen kentleri ayağa kaldırmayı hedeflediklerini dile getiren Kacır, şöyle devam etti:

"Şehirlerimizin ekonomisini eski günlerine döndürmek, üretim ve rekabetçiliklerini yeniden kazandırmak temel gayemiz. Bu nedenle çok boyutlu bir çalışma yürütüyoruz. Yatırım teşvikleri, organize sanayi bölgeleri, KOBİ'ler ve bölgesel katkı projeleri çalışmalarımızın 4 ana unsuru. Yatırımların hız kesmemesi, zarar gören yatırımların hızlıca yerine konulması, özel destek programlarımızda daha hızlı gerçekleşecek."

Kacır, depremden en çok etkilenen tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilecek yatırımlara, ekstra faiz ve kar payı desteği uygulaması da içeren 6. Bölge Teşvikleri'nin sağlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yatırımcılarımıza en kapsamlı teşvik paketlerini Hatay'da ve deprem bölgemizde sunuyoruz. 3 bin 397 kişiye istihdam sağlayacak ve sabit yatırım tutarı 13 milyar lirayı aşan 91 yatırıma Hatay'da cazibe merkezi programlarımızda yatırım teşvik belgesi düzenledik. Deprem nedeniyle yatırım süreci aksayan yatırımcılarımızı mağdur etmemek adına, Hatay'da yapılması planlanan yatırımlar için düzenlenen 335 yatırım teşvik belgesinin süresini talep almaksızın 3 yıl uzattık. Son olarak da tüm sağladığımız desteğe rağmen yatırımına devam edemeyecek yatırımcılar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerini kapanmış, yatırımları tamamlanmış saydık. Bu çerçevede, 76 yatırım teşvik belgesini yatırımcılara herhangi bir yük getirmeden kapanmış saydık."