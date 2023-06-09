Bakan Kacır: 64 binden fazla lisans ve lisansüstü öğrencisine 2,8 milyar lira burs sunduk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) ortaokul ve lise öğrencileri için düzenlediği, araştırma projeleri yarışmasının ödül törenine katıldı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda; TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri de yer aldı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, başarının ödül ve derecelerle ölçülemeyeceğini belirterek, "Başarı, özgün fikirlerinizi hayata geçirme cesaretinizdir. Başarı, karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelme azminizdir. Başarı, içinizdeki potansiyeli keşfetme ve geliştirme çabanızdır. Bizler, bakanlık olarak gençlerimizin kendilerini keşfetme yolunda yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı'nın mimarları, sizler olacaksınız. Tam bağımsız Türkiye'nin taşlarını hep beraber döşeyeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, bu doğrultuda sizlere yatırım yapmaktan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.



'13 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE ÖDÜL SUNDUK'



Geçen ay İstanbul'da gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (Teknofest), her yaştan teknoloji sevdalısı 2,5 milyon kişinin katıldığını söyleyen Bakan Kacır, düzenlenen yarışmalara da 332 bin takımdan 1 milyon yarışmacının katılıp, dünya rekoru kırıldığını belirtti. Kacır, "Biz, Teknofest yolculuğuna 2018'de 14 teknoloji yarışmasıyla çıkmıştık. Bu 14 yarışmaya 20 bin gencimiz katılmıştı. 5 yıl sonrasında 2023'ün Teknofest'inde, 41 teknoloji yarışmasına 1 milyondan fazla gencimiz katıldı. Bu, dünyada eşi benzeri olmayan bir dip dalga, toplumsal seferberliktir. Gençlerimizin projelerini gerçekleştirmesine destek olmak adına, 30 milyon liranın üzerinde imkan sağladık. Dereceye girmeye hak kazanan takımlarımıza 13 milyon liranın üzerinde ödül sunduk" ifadelerini kullandı.



'BİLİM MERKEZLERİNİ, 6 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ZİYARET ETTİ'



Teknofest'lerin 30 Ağustos'ta Ankara, 27 Eylül'de İzmir'de gerçekleştirileceğini bildiren Bakan Kacır, Türkiye'nin dört bir yanında 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' kurulduğunu, bu kapsamda ortaokul ve lise öğrencilerine toplam 11 başlıkta, 36 ay süreli ücretsiz eğitimler düzenlediklerini söyledi. Gençler için atılan adımlardan birinin de açılan bilim merkezleri olduğunu bildiren Kacır, bu merkezlerin sayısını da 8'e çıkardıklarını söyledi. Sayının ileriki yıllarda artacağına işaret eden Bakan Kacır, "Buralarda evlatlarımız bilimle buluşuyor, bilimi anlıyor ve deneyerek keşfediyoruz. Bugüne kadar bilim merkezlerimizi 6 milyondan fazla vatandaşımız ziyaret etti. 530 bin ortaokul ve lise öğrencimiz, bilim merkezlerinde gerçekleştirilen eğitim atölyelerine katıldı. Geçtiğimiz yıl 'Kutup Araştırmaları Proje Yarışması'nda birinci olan bilim aşığı lise öğrencilerini deneylerini yapmak üzere Antarktika'ya gönderdik, işte Türk gençliğinin ufku budur" açıklamasında bulundu.



GENÇLERE DESTEK



Bakan Kacır, gençlere desteklerinin üniversite ve sonrasında da devam ettiğini ifade ederek, "2018'den bugüne, lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik burs ve destek programlarımız kapsamında, 64 binden fazla kişiye toplam 2 milyar 800 milyon lira destek sunduk. Projelerini girişime dönüştürmek isteyen gençlerimizi unutmadık. 'TÜBİTAK BİGG' programıyla gençlerimizin üniversite çağındaki projelerini girişime dönüştürmelerine imkan sağlıyoruz. Bakanlık olarak gençlerimize sunduğumuz imkanlar sayamayacağımız kadar fazla" diye konuştu.



'Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarıyla gerçekleştirilmesinde en büyük itici gücün gençler olduğunu söyleyen Bakan Kacır, destekler devam ettikçe daha nice Selçuk Bayraktarların, Aziz Sancarların çıkacağına inandığını da ifade etti. Tören sonunda yarışmada dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Bakan Kacır'ın elinden aldı.