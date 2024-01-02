Bakan Kacır açıkladı: İhracat kilogram birim değeri yüzde 8,8 yükseldi!

Sosyal medya hesabından 2023 yılı ihracat rakamlarını değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şunları kaydetti:

"2023 yılı ihracatımız 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Dış ticaret açığımız, geçen yıla göre yüzde 3,2 oranında geriledi. İhracatımızın kilogram birim değeri yüzde 8,8'lik yükselişle 1,6 dolara çıktı. Milli Teknoloji Hamlesi ile ihracatımızın değerini yükseltmeye devam edeceğiz. Küresel üretim üslerinden biri olan Türkiye sanayisi, ihracatımızın lokomotifi olmayı sürdürecek."