Bakan Kacır: Edirne’yi projelerle ihya etmeye devam edeceğiz

Olgay GÜLER- Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)-SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "'Türkiye Yüzyılı'nda Edirne'mizi gerçekleştirdiğimiz projelerle ihya etmeye devam edeceğiz. Edirne için Edirneliler için yeni hedefler koymaya, projeler üretmeye devam edeceğiz. Serhat şehri olmak demek, öncü olmak demektir. Edirne'yi kültürde, turizmde, sanayide ve eğitimde öncü şehirlerimiz arasına katacağız" dedi.

Bakan Kacır, açılış ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Edirne'de önce Vali Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) Trakya Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle yürütülen 'Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta' projesinin de aralarında bulunduğu 17 projenin açılışına katılan Kacır, Trakya'nın gözbebeği, dört bir yanı tarih kokan kültür mirası Edirne'nin kalplerinde özel bir yere sahip olduğunu söyledi. Kacır, "Anadolu'yu Avrupa'ya bağlayan, kadim tarihiyle nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış, bir asra yakın ecdadımızın baş şehri olmuş, pehlivanlar yurdu Edirne'ye bugün de yeni eserler kazandırmanın mutluluğu içindeyiz. Edirne'mizin nitelikli ve çok yönlü kalkınmasını destekleyecek 17 projenin; şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun tasavvur ettiği büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme yolunda emin adımlarla ilerledik. Büyüme ve kalkınma yolundaki mücadelemizde önümüze çıkartılan nice engellere, kurulan nice tuzaklara, oynanan nice oyunlara rağmen ülkemize asırlık demokratik haklar ve kalkınma atılımları kazandırdık. 81 vilayetimizin, 85 milyon vatandaşımızın hiçbirini diğerinden ayırmadan, ötekileştirmeden, dışlamadan şehirlerimize eserler kazandırdık ve hizmetler ürettik. Ülkemizi, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıyacak yatırımlara imza attık" dedi.

'DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ'MİZE BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR'

Cumhuriyetin ikinci asrında 'Türkiye Yüzyılı'nda daha gelişmiş, refah seviyesi artan marka şehirler için durmadan, duraksamadan çalışmaya devam ettiklerini belirten Kacır, "Bu vizyon doğrultusunda Edirne'mizin de sanayisini, üretimini, istihdamını, kalkınmasını desteklemeye devam ediyoruz. Edirne'de gerçekleşecek toplam yatırım tutarı 24 milyar liraya yaklaşan 346 yeni ya da ilave yatırımlar için teşvik belgesi düzenledik. 8 bin 700'den fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. 22 yıl önce Edirne'de sadece bir organize sanayi bölgesi (OSB) varken; bu sayıyı 237 milyon lira bakanlık desteğiyle 4'e çıkardık. Organize sanayi bölgelerimizde 1400'ten fazla vatandaşımızın istihdamını sağladık. Çevre duyarlılığını önceliklendirdiğimiz organize sanayi bölgelerimizdeki tüm parsellerin üretime geçmesi ile bu rakamı 9 bine çıkararak Edirne'mize sanayi kenti kimliği de kazandıracağız. Şehirlerimizde kalkınmanın başat aktörü, ekonominin sac ayağı KOBİ'lerimize can suyu olmaya devam ediyoruz. Şehrimizde son 22 yılda 6 bin 400'den fazla KOBİ'mize 644 milyon liranın üzerinde KOSGEB destek ödemesi gerçekleştirdik. Teknoloji girişimciliğini desteklemek üzere Edirne'de bir teknopark kurduk. Teknoparkta faaliyet gösteren firmalara 1,1 milyar liradan fazla Ar-Ge teşviki sağladık. TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında 142 projeye ve 280 bilim insanına 323 milyon lira destek verdik. Bilime ve teknolojiye meraklı gençlerimizi, çocuklarımızı keşfetmek, onların potansiyellerini ortaya çıkarmak, şehrimize kazandırmak için Edirne'ye Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni kurduk. Ortaokul ve lise öğrencilerimize; tasarımdan robotik kodlamaya, yapay zekadan havacılık ve uzay teknolojilerine 11 farklı yenilikçi teknoloji başlığında 36 ay ücretsiz eğitim imkanı sunduk ve sunmaya da devam ediyoruz. Bu vesileyle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında 81 ilimizdeki Deneyap Teknoloji Atölyeleri'mize başvurular devam ediyor. 25 Mart'a kadar tüm illerimizdeki 4., 5., 8., 9. sınıflar ile lise hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerimizin başvurularını bekliyoruz" dedi.

'17 ESERİ EDİRNE'MİZE KAZANDIRIYORUZ'

Edirne'nin eşsiz tatları ve lezzetlerini unutmadıklarını söyleyen Kacır, "Badem ezmesinden tava ciğerine, Meriç yer fıstığından İpsala pirincine Edirne'mizin 11 meşhur yöresel lezzetini coğrafi işaretle tescilledik. Hem üreticilerimizi hem tüketicilerimizi hem de kültürümüzü koruma altına aldık. Trakya Kalkınma Ajansı'mız eliyle kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 341 kalkınma projesine 533 milyon lira destek verdik. Bugün de Trakya Kalkınma Ajansımız eliyle Edirne'mizde, gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza, çiftçilerimize, sanayicimize ve dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik projelerin açılışını gerçekleştiriyoruz. Tarımdan turizme, sanayiden sosyal içermeye kadar yerel kalkınmayı destekleyecek, şehrimizin ekonomisine katkı sağlayacak 17 eseri Edirne'mize kazandırıyoruz" dedi.

'EDİRNE'Yİ PROJELERLE İHYA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Projeleri anlatan Kacır, şunları söyledi:

"Kadının Emeği Evinin Ekmeği projesiyle kadınlarımızın ürettiği el emeği, göz nuru ürünlerin markalaşması, pazarlanması ve satışını destekliyoruz. Bu projemizle kadın istihdamını da artırıyoruz. Keşan Belediyemizle gerçekleştirdiğimiz 'Yıl Boyu Üretim ve İstihdam ile Okula Giden Mutlu Çocuklar' projesiyle sezonluk tarım işçisi ailelerimize 12 ay iş olanakları sunuyoruz. 'Gastro-Akademi ile Gelecek Mutfakta' projesiyle hizmet sektörümüzün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için istihdam garantili eğitimler veriyoruz. 'Engelsiz Yaşam Merkezi' projemizle engelli bireylerin atölyeler ve eğitimler aracılığı ile sosyal hayata ve üretime katılmalarını destekliyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'nda Edirne'mizi gerçekleştirdiğimiz projelerle ihya etmeye devam edeceğiz. Edirne için Edirneliler için yeni hedefler koymaya, projeler üretmeye devam edeceğiz. Serhat şehri olmak demek, öncü olmak demektir. Edirne'yi kültürde, turizmde, sanayide ve eğitimde öncü şehirlerimiz arasına katacağız. Edirne görüyoruz ki maalesef gerçek belediyeciliğe, gönül belediyeciliğine hasret. Diyoruz ki; gelin 31 Mart'ta Edirne'de bu hasrete son verelim. Edirne gerçek belediyecilikle tanışsın, 'Türkiye Yüzyılı'nda yoluna güçlü devam etsin. Bu kadim şehir Edirne'yi bir başka seviyoruz. Bu şehrin yiğitliğini, cesaretini seviyoruz. Bu kadim şehrin söz konusu millet ve memleket olunca hep en ön safta olan vatanperver insanlarını seviyoruz. İnanıyoruz ki inşallah Edirne, 31 Mart'ta tercihini sadece vatan ve millete hizmet aşkıyla çalışanlardan yana kullanacaktır. Ecdadın iftihar şehri Edirne'de inşallah emanet, ehil olana teslim edilecektir. Tarih boyunca şanlı akıncılar çıkaran, bileği bükülmez pehlivanlar yetiştiren Edirne için biz de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sözlerime son verirken bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz projeleri tüm Edirne'ye, Edirnelilere hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Kacır, daha sonra merkezdeki Eski Cami'de cuma namazını kıldı, ardından esnaf ziyaretinde bulundu.