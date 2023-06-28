Bakan Kacır, fabrika işçileri ile bayramlaştı

Bayramda alın teri dökmeye devam eden çalışanlar ile bir araya gelmek istediklerini belirten Bakan Kacır, "Emekçilerimizin bayramını tebrik etmek istedik. Bir cam eşya üreticimize ve bir de demir çelik üretim tesisimize ziyarette bulunmuş olduk. Türkiye'miz her iki sektörde de dünyanın önde gelen üreticilerinden" dedi.