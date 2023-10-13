Bakan Kacır: Girişimcilik bakanlığımızın ana gündem maddesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstinye Üniversitesi Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Kacır, merkezin Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine katkılar sağlayacağını söyledi. Kacır, son dönemde girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için yapılan çalışmaları anlattı.



Girişimcilik ve kuluçka merkezinin açılışında konuşan Bakan Kacır, ''Yeni Dünya düzenini, ülkemizin rekabetçiliğinin artması ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla tam bağımsız Türkiye'nin inşası için bir fırsat olarak görüyoruz. Gençlerimizin, araştırmacılarımızın parlak fikirlerinin iş modellerine, girişimlerine dönüşmesi için Üniversitelerimizin teknoloji ve inovasyon ekosistemi ile etkileşimini güçlendirecek adımları atıyoruz. Bu ihtiyacı karşılamada bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Kuluçka Merkezi gibi yapılar kritik rol üstlenmekte. Bu nedenle İstinye Üniversitesi Girişimcilik ve Kuluçka Merkezinde emeği geçen herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.



''GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜNÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ''



Girişimcilik ve Ar-Ge alanına yapılan yatırımlardan bahseden Kacır, ''Cumhurbaşkanımızın uhdesinde gelişen Milli Teknoloji Hamlesi ile, son 21 yılda Türkiye'nin Ar-Ge ve teknoloji yetkinliği ve kapasitesi ivme kazandı. 2000 yılında Türkiye'nin toplam Ar-Ge harcamaları ancak 1 milyar 270 milyon ABD dolarıydı. Şimdi, Türkiye, sadece Ar-Ge alanına yaklaşık 11,3 milyar dolar kaynak ayırıyor. Ar-Ge personeli ise ancak 27 bin kişiye ulaşabilmişti. Bugünün Türkiye'sinde 222 bine yakın Ar-Ge personeli çalışıyor. Teknoloji Geliştirme Bölgelerimizin ülke genelindeki sayısı 2001 yılında yalnızca 2 iken, bugün bu sayı 101'e ulaştı. İşte bu göstergeler, köklü bir gelişim ve ilerlemeyi ispat ediyor. Bakanlık olarak bu ekosistemde büyümeye devam eden girişimcilik kültürünü desteklemeye devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.



''GİRİŞİMCİLİK BAKANLIĞIMIZIN ANA GÜNDEM MADDESİ''



Girişimciliğe yapılan destekleri anlatan Bakan Kacır, ''Önümüzdeki dönemde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, "Türkiye Yüzyılı" rehberliğinde, "Girişimcilik" Bakanlığımızın ana gündem maddesi. Bu büyüme trendini, geliştirdiğimiz stratejiler ve destek programları ile artıracağız. TechInvest-Tr, Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bilişim Sermayesi Girişim Sermayesi Fonu, Bölgesel Girişim Sermayesi Destek Programı ile girişimlerimize finansman imkanı sunuyoruz. TÜBİTAK BİGG Programı ile erken aşama girişimlerin hayat bulmasınısağlıyoruz. Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Programı ile 2012 yılında bu yana 2 bin 140 teknoloji tabanlı şirketin kurulmasını sağladık'' dedi.



''İSTANBUL'UN 2030'DA DÜNYANIN İLK 20 GİRİŞİMCİLİK MERKEZİNDEN BİRİ OLMASINI HEDEFLİYORUZ''



Son dönemde girişimcilik ekosisteminde yaşanan gelişmelere de vurgu yapan Kacır, ''Bundan dört yıl önce Ülkemizde milyar Dolar değerlemeye ulaşan teknoloji girişimi yokken, bugün 7 Turcorn ile Ülkemiz Avrupa teknoloji ekosisteminin yükselen yıldızı olarak nitelendirilmekte. Arzumuz ülkemizden yeni Turcorn'ların çıkması. Birçok Turcorn adayı firmamız var. Bu aday firmaları ölçeklendirmek ve küresel hedefleri olan Turcorn adaylarına ivme kazandırmak için Turcorn 100 Programı'nı tasarladık. Seçilmiş girişimlere mentorluk, hızlandırma programları ve finansman fırsatları sunuyoruz. Bu Program, Türkiye'deki heyecan verici girişimleri yetiştirme ve yükseltme konusundaki kararlılığımızı da göstermektedir. Bunun için de önümüze, iddialı ama gerçekçi hedefler koyduk. 2025 yılına geldiğimizde; Ülkemizden 15 Turcorn, 5 Decacorn çıkacak, ülkemiz 2030 yılında ise 100 bin teknogirişime ev sahipliği yapacak. Yine 2030 yılında İstanbulumuzun girişimcilikte dünyanın ilk 20 merkezinden biri olmasını hedefliyoruz'' ifadelerini kullandı.