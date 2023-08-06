Bakan Kacır: Hatay’da 3 yeni sanayi alanı ilan ettik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hatay'da 3 yeni sanayi alanı ilan ettiklerini belirten Kacır, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Hatay'ın yeniden inşa ve ihyası için kararlıyız!

1,9 milyon metrekarelik 3 yeni sanayi alanı ilan ettik.

Özel destek programlarıyla bölgeye katkı sağlıyoruz.

Yatırım, istihdam ve üretimi artırarak daha da güçleneceğiz!"