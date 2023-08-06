Bakan Kacır: Hatay’da 3 yeni sanayi alanı ilan ettik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hatay'da 3 yeni sanayi alanı ilan ettiklerini belirten Kacır, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Hatay'ın yeniden inşa ve ihyası için kararlıyız!
1,9 milyon metrekarelik 3 yeni sanayi alanı ilan ettik.
Özel destek programlarıyla bölgeye katkı sağlıyoruz.
Yatırım, istihdam ve üretimi artırarak daha da güçleneceğiz!"
📍Hatay— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) August 6, 2023
Şehrimizin yeniden inşa ve ihyası için kararlıyız!
1,9 milyon metrekarelik 3 yeni sanayi alanı ilan ettik.
Özel destek programlarıyla bölgeye katkı sağlıyoruz.
Yatırım, istihdam ve üretimi artırarak daha da güçleneceğiz! ⚙️🇹🇷 pic.twitter.com/y6LYqnIlsi