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Giriş Tarihi: 6.8.2023 10:07

Bakan Kacır: Hatay'da 3 yeni sanayi alanı ilan ettik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hatay'da yeni sanayi alanlarının bulunduğuna dair açıklamalarda bulundu. "Şehrimizin yeniden inşa ve ihyası için kararlıyız" ifadelerini kullanan Kacır, 3 yeni sanayi alanını ilan ettiklerini söyledi.

Bakan Kacır: Hatay’da 3 yeni sanayi alanı ilan ettik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hatay'da 3 yeni sanayi alanı ilan ettiklerini belirten Kacır, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Hatay'ın yeniden inşa ve ihyası için kararlıyız!

1,9 milyon metrekarelik 3 yeni sanayi alanı ilan ettik.

Özel destek programlarıyla bölgeye katkı sağlıyoruz.

Yatırım, istihdam ve üretimi artırarak daha da güçleneceğiz!"

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Bakan Kacır: Hatay'da 3 yeni sanayi alanı ilan ettik
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