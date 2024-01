Bakan Kacır, KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’i test etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL'i üretim tesisinde inceledi. Tesislere makam aracı TOGG ile gelen ve GÜNSEL'in ilk modeli B9'la test sürüşü yapan Bakan Kacır, "Türkiye Cumhuriyeti olarak her alanda ve her konuda Kıbrıs Türklerinin elde ettiği her başarıdan gurur duyduk. İnanıyorum ki, aynı gururu GÜNSEL'in seri üretimi ile de yaşayacağız" dedi.

GÜNSEL'in tasarımını çok beğendiğini ifade eden Bakan Kacır, "Özellikle ailelerin ihtiyaçları göz önüne alınarak geliştirilmiş ve şehir içinde tercih edilen bir tasarıma sahip. Maliyet etkinliği ve kolay erişilebilirliğin de tasarımın ana odak noktaları arasında yer aldığını görüyorum. Özgün tasarımı, GÜNSEL'in değerini daha da artırıyor. Prototip olmasına rağmen satışa hazır olduğunu hissettiğim bir araç kullandım. Bu, gerçekten memnuniyet verici bir deneyimdi" diye konuştu.

GÜNSEL'in renk tercihlerini de çok başarılı bulduğunu kaydeden Bakan Mehmet Fatih Kacır, "Bayrağımızın kırmızısı, mavi vatanımızın mavisi, Kıbrıs'ın yeşili, gökyüzü mavisi ve taş grisi renk tercihlerinin her biri çok özel anlamlar taşıyor" diyerek projede emeği geçenleri kutladı.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise, "Sayın Bakanımızı, GÜNSEL'de ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk. Dr. Suat Günsel Camii'nden GÜNSEL'e kadar, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde dünyaya gelen her eser, anavatanımız Türkiye'mizin aldığı mesafeye ayak uydurabilme ve anavatanımıza yakışma çabamızın bir sonucudur. Bu çabamızın ülkemizi ve devletimizi geleceğe taşırken anavatanımıza da güç katacağına inancım sonsuzdur" ifadelerini kullandı.