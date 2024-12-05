Bakan Kacır: Küresel askeri İHA pazarının yüzde 70’i Türk firmalarının elinde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteklediği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, "Türkiye Yüzyılında Sanayi ve Teknoloji" ana temasıyla düzenlenen "Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi"nin açılışında yaptığı konuşmada, Anadolu'nun dört bir yanına yeni üretim üsleri kurduklarını söyledi.

Son 22 yılda 36 milyar dolardan 262 milyar dolara yükselen ihracatın, sanayinin üreten şehirlerin öncülüğünde yapıldığını dile getiren Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"İftihar tablomuzun üst sıralarındaki Kocaeli'miz; sanayinin, üretimin, istihdamın, emeğin, alın ve akıl terinin timsali olarak yerini alıyor. Şehrimiz Türkiye'nin son 22 yılda katma değerli üretimde aştığı mesafenin ispatı niteliğindeki büyük ölçekli yatırımlar ve bu yatırımlarla kümelenme anlayışı içinde hareket eden binlerce KOBİ'ye ev sahipliği yapıyor. Üretim kapasitesiyle otomotiv, metal ve kimya sanayimize yön veriyor. Otomotiv ihracatında lider, kimya, demir-çelik, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ihracatında ise ülkemizin ilk üç şehri arasında yer alan Kocaeli, son yıllarda Türkiye'nin ihracatta en başarılı ikinci şehri konumunda."

Kacır, Bakanlık olarak, planlı sanayileşme hamlesi doğrultusunda 2002'de 8 Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) sahip şehre 6 OSB daha kazandırdıklarını bildirdi.

Kocaeli'nin, Bursa'dan sonra en fazla OSB'ye ev sahipliği yapan kent olduğuna dikkati çeken Kacır, şu bilgileri paylaştı:

"OSB'lerimizde 140 bine yakın ilave istihdam oluşturduk. Düzenlediğimiz 4 bin 224 teşvik belgesiyle, şehrimizde 833 milyar liralık sabit yatırımın ve 141 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. Sağladığımız AR-GE teşvikleriyle Kocaeli, yalnızca üretimin değil aynı zamanda teknolojinin de lider kenti olma yolunda ilerliyor. Şehrimize 136 AR-GE ve 17 tasarım merkezinin yanı sıra 5 teknopark kazandırdık. Kocaeli AR-GE ve teknopark sayısı bakımından ülkemizde üçüncü. Ülkemizin teknoloji geliştirme üssü olarak konumlandırdığımız Bilişim Vadisi'ni şehrimizde hayata geçirdik."

Kacır, ülkenin yerli ve milli otomobili Togg'un geliştirme süreçlerini yürüten beyin takımına ev sahipliği yapan Bilişim Vadisi'nin, otomotiv sektörünün yeni mobilite ekosistemine ve dönüşümüne liderlik ettiğini kaydetti.

"KÜRESEL ASKERİ İHA PAZARININ YÜZDE 70'İ TÜRK FİRMALARININ ELİNDE"

Şehri yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında ihya ederken, yatırımlarla buluşturmaya devam edeceklerinin altını çizen Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayisinde paradigma değişimlerini doğru zamanda yakalayarak ülkemizi askeri insansız hava aracı (İHA) üretiminde dünya liderliğine taşıdık. Küresel askeri İHA pazarının yüzde 70'i Türk firmalarının elinde. Savunma sanayisinde başarıya ulaştıran paradigma değişimlerine odaklanma ve etkin politikaları tamamlayan bütüncül destek mekanizmaları oluşturma yaklaşımını sivil alanlara da taşıyarak benzer başarı hikayelerini sivil alanlarda da sergilemeyi hedefliyoruz. Bu yaklaşımın ilk örneğini yerli ve milli otomobilimiz Togg ile sergiledik."

Kacır, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında sıçrama yapabilmesi için sadece Togg'un yetmeyeceğini, gelecek dönemde yürütecekleri etkin sanayi politikalarıyla pek çok alanda büyük atılımlar gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Gelecek dönem için üç büyük önceliklerinin bulunduğunu anlatan Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Katma değerli üretim, yeşil ve dijital dönüşüm. Bu doğrultuda destek enstrümanlarımızı sanayicimizin ihtiyaçlarına ve koşullara uygun güncelleyerek devreye alıyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile yüksek teknoloji yatırımları için AR-GE'den seri üretime uçtan uca bütüncül destek mekanizması kurduk. Program kapsamında makine, mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, sağlık ve kimya ürünleri ile dijital dönüşüm alanlarında Kocaeli'nde gerçekleştirilecek 22 proje için 7 milyar lira yatırım harekete geçirdik. YTAK Programı'yla, bugüne kadar, proje büyüklüğü 225 milyar lirayı aşan 25 projenin değerlendirme işlemlerini tamamladık. Tarihin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nı da temmuzda ilan ettik."

Bakan Kacır, 7 ana sektörde ve yüksek teknoloji değer zincirini tamamlayacak diğer alanlarda çıkacakları çağrılarla 2030'a dek 30 milyar dolarlık teknoloji odaklı yatırımı ülkeye kazandırmayı amaçladıklarını ifade ederek ekonominin lokomotif sektörlerinin sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı dönüşümünü mümkün kılacak projeleri de hayata geçirdiklerini söyledi.

YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM DESTEKLERİ

Kamunun dijital ve yeşil dönüşüm destek programlarını ilan ettiklerini bildiren Kacır, "Program doğrultusunda, işletmelerimizden ikiz dönüşümdeki ihtiyaçlarını belirleyen yol haritalarını sunmalarını bekliyoruz. Bu yol haritalarıyla uyumlu olarak gerçekleştirilen yatırımları öncelikli yatırımlar uygulaması ile destekliyoruz." dedi.

Kacır, Dünya Bankası desteğiyle 700 milyon dolardan fazla finansmanı sanayicilere, KOBİ'lere ve yeşil teknoloji girişimlerine sunduklarını dile getirerek sınırda karbon düzenlemesinden yoğun olarak etkilenecek sektörlerin karbonsuzlaşma yatırımlarının finansmanı için adım attıklarını ifade etti.

Yeşil dönüşüm yatırımları için 2030'a kadar 5 milyar avro finansmanı sağlamak için uluslararası finans kuruluşlarıyla mutabakata vardıklarının altını çizen Kacır, şöyle konuştu:

"Sanayicilerimizin ikiz dönüşüm ihtiyaçları doğrultusunda yeni teşvik enstrümanlarını devreye almayı sürdüreceğiz. Ülkemizin uzun vadeli hedefleriyle teşvik mekanizmalarımızı daha güçlü hizalayan yeni teşvik modelimizle de yatırımcılara selektif ve program bazlı olarak cazip teşvikler sunacağız. Yalın bir yaklaşımla oluşturduğumuz yeni modelle, teşvik sistemimizin seçiciliğini, yerel odağını ve destek etkinliğini artıracağız. İleri teknoloji yatırımlarını daha fazla önceliklendireceğiz. Şehir-sektör eşleşmelerini öne çıkaracağız. İstihdam desteklerini daha etkin hale getireceğiz."

Kacır, ülkede lojistik bağlantıları güçlü yeni sanayi alanları oluşturmaya imkan tanıyacak "Ulusal Sanayi Alanları Master Planı"nın bölgesel sonuçlarını yakında kamuoyuyla paylaşmaya başlayacaklarını da söyledi.

Yeni OSB kurulumları ve genişleme alanlarında stratejik yatırımlar için yüzde 15 alan ayrılmasını sağladıklarını hatırlatan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"OSB'lerde yapılacak yer tahsisleriyle, sektör ve şehir odaklı teşvik politikalarımızı uyumlu hale getiren düzenlemeler gerçekleştirdik. Yatırım, üretim, ihracat rotasında Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna 81 şehrimizin dahil olmasını istiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında OSB'leri yükseltiyoruz. Sanayicilerimizin de yatırımlarını Türkiye'nin dört bir yanına taşımalarını temin etmeye gayret ediyoruz. Sadece iki ay içinde Türkiye'deki OSB'lerde bulunan tüm yatırım yerlerinin yüzde 20'den fazlası için sanayiciler yatırım talebinde bulunabilmiş. Bu, Türkiye'de halen yatırım iştahının ne kadar yüksek olduğunu, sanayicilerimizin Türkiye'nin aydınlık yarınlarına ne kadar inandığını göstermiştir."

KOCAELİ'DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK 5 YILLIK VİZYON PROJELERİ BELİRLENDİ

Kacır, KOSGEB destek programlarını yeniden yapılandırdıklarını belirterek bu yıl 153 binden fazla KOBİ'yi ziyaret ettiklerini bildirdi.

Kocaeli'nin gelecek dönemde güçlü lojistik bağlantıları, planlı sanayi alanları ve insan kaynağıyla nitelikli yatırımların adresi olmaya devam edeceğini vurgulayan Kacır, konuşmasını şöyle tamamladı:

"81 ilimizin zenginliklerini, potansiyelini, kültürel birikimini, nitelikli insan kaynağını, harekete geçirmek için yeni vizyon projemiz Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Stratejimizde, Kocaeli'nin güçlü yenilik altyapısını değerlendirerek bilişim ve yüksek teknolojili imalat sanayi sektörlerindeki marka şehir rolünü desteklemeyi, şehrimizin katma değeri yüksek ürün ihracatını yükseltmeyi ve ihracat için lojistik bir merkez olma konumunu güçlendirmeyi öncelikli hedef olarak belirledik. Şehrimizi mobilite, teknik tekstil, elektronik, bilişim, kimya ve makine sektörlerinde yüksek teknolojili üretimin ve ihracatın merkezi olarak konumlandırdık. Şehrimizin lojistik merkez kimliğini güçlendireceğiz. Kocaeli'de gerçekleştireceğimiz 5 yıllık vizyon projelerimizi de açıklayacağımız bölge planında belirledik. Yeni teknolojiler ve sektörlere ilişkin yatırımlarla kentsel hizmetlerin hız ve kalitesinin artırılması, afetlere karşı dayanıklılığın güçlendirilmesi, sanayi alanlarında atık yönetimi, sanayinin dijital ve yeşil dönüşümü ve yeni sanayi alanlarına yönelik projelerimiz de bulunuyor."

"KOCAELİ'NİN DAHA FAZLA KATMA DEĞER ÜRETMEYE İHTİYACI VAR"

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kacır, Kocaeli'nin, Türkiye'nin üreten, inovasyon ve yenilik yaratan şehri olduğunu belirterek gelecek dönemde tüm yerel paydaşlarla hem Kocaeli'ye hem de Türkiye'ye değer katmaya devam edeceklerini söyledi.

Kocaeli'nde TÜBİTAK'ın dev kampüsü olduğuna dikkati çeken Kacır, "TOGG'un beyin takımı Bilişim Vadisi'nde çalışıyor. Türkiye'nin otomotiv sanayisinin dönüşümü Bilişim Vadisi'nde tasarlanıyor. Bu yolculuğa Kocaeli'deki üniversitelerimizde öğrenim gören gençlerimizin de önümüzdeki dönemde daha fazla dahil olmasını arzu ediyorum." diye konuştu.

Kacır, OSB sayılarının artırılmasına ilişkin soru üzerine planlı sanayileşmeyi önemsediklerini ifade ederek "Kocaeli'nin daha fazla üretmekten çok daha fazla katma değer üretmeye ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, konuşmaların ardından, zirvenin düzenlendiği alandaki Kılavuz Teknoloji Merkezi stantlarını ziyaret etti, projeler hakkında bilgi aldı.