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Giriş Tarihi: 23.6.2023 16:37

Bakan Kacır: Milli teknoloji hamlesi takımımızla yola koyulduk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bakan yardımcılarıyla çektirdiği fotoğrafını, "Milli teknoloji hamlesi takımımızla yola koyulduk" notuyla paylaştı.

DHA
Bakan Kacır: Milli teknoloji hamlesi takımımızla yola koyulduk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni atanan yardımcıları Oruç Baba İnan, Çetin Ali Dönmez, Zekeriya Çoştu ve Ahmet Yozgatlıgil ile kırmızı renkli Teknofest montlarını giyerek poz verdi.

Kacır, fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak, "Milli teknoloji hamlesi takımımızla yola koyulduk. Bakan Yardımcılarımızla birlikte tam bağımsız Türkiye için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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Bakan Kacır: Milli teknoloji hamlesi takımımızla yola koyulduk
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