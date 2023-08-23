Bakan Kacır: Otomotiv ihracatının yüzde 25’ini Kocaeli gerçekleştirdi

Kocaeli Sanayi Odası Meclis toplantısının ardından konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bugün Türkiye'nin öncü sanayi şehri, Kocaeli Sanayi Odası'nda meclis toplantısına iştirak ettik. Tüm sanayicilerimize, değerli başkanlarımıza ev sahiplikleri için çok teşekkür ediyorum. Değerli valimizle, Büyükşehir Belediye bizimle birlikteydi. Tabii sözlerimin hemen başında öncelikle Çanakkale'de meydana gelen yangın felaketinden ötürü milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunarak başlatıyorum. Yangınla mücadelede hem Tarım ve Orman Bakanlığımız hem İçişleri Bakanlığımız, AFAD ve diğer tüm yetkililer Canla başla gayretlerini sürdürüyorlar. Allah milletimizi, memleketimizi, ülkemizi tüm afetlerden muhafaza etsin, korusun. Kocaeli bizim için çok kıymetli bir sanayi şehri. Türkiye'nin son yirmi yılda gerçekleştirdiği sanayi atılımının öncü şehri oldu aslında Kocaeli" ifadelerini kullandı.

TOPLAM ARGE SAYIMIZ 15 BİNİN ÜZERİNDE

Bakan Kacır, "20 yıl öncesinde sanayi bölgelerimizin sayısı sekiz, bugün bu sayıyı on dörde yükseltmiş durumdayız. OSB'lerimizdeki istihdam Kocaeli'nde 9 bin 150'lerden 142 bin 343'e son 20 yılda yükseldi. Yani yaklaşık 16 misline çıktı. Yine üretimdeki parsel sayısı 81 binden bin 322'ye bu dönemde yükselmiş oldu. Organize Sanayi bölgelerine ilave olarak iki endüstri bölgesini de son 20 yılda Kocaeli'ne kazandırdık. Aynı zamanda yüz otuz iki AR-GE merkezimiz, 17 tasarım merkezimiz ve beş teknoparkımız da dokuz yüz otuz sekiz firmamız Kocaeli'nde AR-GE tasarım ve inovasyon odaklı faaliyetlerini sürdürüyor. Toplam ARGE sayımız 15 binin üzerinde" dedi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KOCAELİ ÖNCÜ ŞEHRİMİZ

Sözlerini sürdüren Kaçır, "Tasarım personeli sayımız da dört yüze yakın. Bütün bu istatistikler aslında son yirmi yılda Kocaeli sanayicisinin ne düzeye geldiğini ifade ediyor. Sektörel tarafta baktığımızda özellikle otomotiv sektöründe Kocaeli öncü şehrimiz. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin gerçekleştirdiği 30 milyar dolara yakın otomotiv ihracatının yüzde 25'ini tek başına Kocaeli gerçekleştirdi.7,5 milyar dolarlık bir ihracata 45-43 bin çalışanın alın teriyle, akıl teriyle Kocaeli Otomotiv Sanayi'ye imza atmış oldu" diye konuştu.

İSTATİSTİKLER VE RAKAMLAR

Kacır, "Yine kimya sektöründe Kocaeli'nin ihracat düzeyi toplam sektörün yüzde yirmisinin üzerinde. 5 milyar üzerinde geçtiğimiz yıl kimya sektörümüz 53 bin personeliyle ihracat gerçekleştirdik Kocaeli'nde. Yine metal sanayinde de 32 bin personelin alın teriyle, akıl teriyle 5 milyar doların üzerinde ihracatı Kocaeli'nde bulunan firmalarımız gerçekleştirildi. Bütün bu istatistikler, bu rakamlar önümüzdeki dönemde de politikalarımızda Kocaeli'nin oynayacağı öncü role işaret ediyor. Bizler hem Kocaeli'nde dikkatli planlamalar yaparak ihtiyaç duyulan ilave sanayi alanlarının oluşturmak hem bu bölgedeki sanayinin biraz daha bölge dışına makul bir planla taşınmasını transferini sağlamak. Ama esasen de bölge sanayinin yüksek katma değer atılımını hızlandırmak için çabalarımızı gerçekleştireceğiz" diye söyledi.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK

Bakan Kacır, "Türkiye'nin TOGG benzeri pek çok kirli teknoloji yatırımına ihtiyacı var. Bu yatırımlara Kocaeli'nin öncülük edeceğini öngörüyoruz. Bu anlamda Kocaeli'nde bulunan firmalarımızdan bakanlıkta gerçekleştirdiğimiz çalışmaları çok detaylı olarak paylaşmış olduk yine nitelikli iş gücü geliştirilmesi konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Bakanlıkta uygulamaya geldiğimiz programları, sanayicimize yönelik destekleri önümüzdeki dönemde özellikle mesleki eğitim alanında Milli Eğitim Bakanlığımız sanayicilerimiz ve bakanlık arasında kurmayı hedeflediğimiz iş birliği platformlarını yine Sanayicilerimizle, Kocaeli Sanayi Odası üyelerimizle konuşma imkanına sahip olduk" dedi.

İSTİHDAM ARTIŞ HIZININ YÜKSELEREK DEVAM ETMESİ

Son olarak Kacır, "Yine önümüzdeki dönemde ulusal düzeyde yürüteceğimiz sektörel politikaların Kocaeli'ndeki yansımalarını da birlikte planlama konusunda karşılıklı görüş alışverişi içinde olduk. En büyük memnuniyetim sanayicilerimizdeki yatırım iştahını devam etmesidir. Istihdam artış hızının yükselerek devam etmesidir. Son dönemde yakaladığımız, özellikle Covid-19'un pandemisi sonrasında yakaladığımız bir fırsat penceresi var. Küresel değer zincirlerinde, küresel tedarik zincirlerinde. Sanayicimiz bu pencereyi en iyi şekilde değerlendiriyor ve inşallah 245 milyar doların imalat sanayi ihracatımızı hep birlikte daha ileri düzeylere çıkarmak için gayret gösterme konusunda ortak bir iradeyi paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.