Bakan Kacır: Türkiye’nin, Togg benzeri kilit teknoloji yatırımlarına ihtiyacı var

Kocaeli'nin çok kıymetli bir sanayi şehri olduğunu dile getiren Kacır, kentin ekonomisine ilişkin şunları söyledi:

"20 yıl öncesinde sanayi bölgelerimizin sayısı 8 iken bugün 14'e yükseltmiş durumdayız. OSB'lerdeki istihdam Kocaeli'de 9 bin 150'lerden 142 bin 343'e son 20 yılda yükseldi. Yani yaklaşık 16 misline çıktı. Yine üretimdeki parsel sayısı 81'den 1322'ye bu dönemde yükseldi. Organize sanayi bölgelerine ilave olarak 2 endüstri bölgesini de son 20 yılda Kocaeli'ne kazandırdık. Aynı zamanda 132 AR-GE ve 17 tasarım merkezimiz ile 5 teknoparkımızda 938 firmamız Kocaeli'de AR-GE, tasarım ve inovasyon odaklı faaliyetlerini sürdürüyor. Toplam AR-GE personel sayımız 15 binin üzerinde, tasarım personeli sayımızda 400'e yakın.

Bütün bu istatistikler aslında son 20 yılda Kocaeli sanayisinin ne düzeye geldiğini ifade ediyor. Sektörel baktığımızda, özellikle otomotiv sektöründe Kocaeli öncü şehrimiz. Geçen yıl Türkiye'nin gerçekleştirdiği 30 milyar dolara yakın otomotiv ihracatının yüzde 25'ini tek başına Kocaeli gerçekleştirdi. 7,5 milyar dolarlık bir ihracata, 43 bin çalışanın alın teriyle, akıl teriyle Kocaeli otomotiv sanayi imza atmış oldu."