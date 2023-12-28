Bakan Kacır: Sanayi ürün gruplarında 30 binden fazla denetim yaptık

30 BİNDEN FAZLA DENETİM YAPILDI

Vatandaşların can ve mal güvenliğini, en yüksek seviyede koruduklarının altını çizen Kacır, "Yılda, 6 binin üzerinde gözetim ve bilgilendirme faaliyeti icra ediyoruz. Son 3 yılda gerçekleştirdiğimiz 100 binin üzerindeki gözetim ve denetim, tüm Avrupa ülkelerinin 1 yılda gerçekleştirdiği fiziki toplam denetim sayısının çok üzerinde yer almakta. 2023 yılı içinde motorlu kara yolu araçları, asansörler, elektrikli ekipmanlar ve makinalar başta olmak üzere pek çok sanayi ürün grubunda 30 binden fazla denetim yaptık. Güvensiz ürünleri piyasaya arz eden firmalara 70 milyon liranın üzerinde idari para cezası uyguladık." diye konuştu.

Kacır, güvenlik açısından risk oluşturan ürünlerin, piyasadan çekilmesini gerçekleştirdiklerini vurguladı. 2014'ten bu yana, gönüllü geri çağırma faaliyetlerini destekleyerek 5 milyon ürünün geri çağrılmasını sağladıklarını anlatan Kacır, "Yakın zamanda detaylarını kamuoyuyla paylaşacağımız uygulamayla herkes, asansörlerin üretim ve denetim bilgilerine erişim imkanı elde edecek. Vatandaşlarımızı bilinçlendirerek güvenliğini sağlarken, piyasa gözetimi ve denetimi çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmalarını, tüm süreçlerde aktif bir rol üstlenmelerini de tesis etmiş olacağız. İthal ürünlerin iç piyasadaki denetimine ağırlık vererek bu yıl 3 bin 600 uygunsuz ürünün piyasada dolaşımını engelledik." dedi.

Kacır, gelecek dönemde de muayene ve denetim faaliyetleriyle vatandaşların, üreticilerin haklarını korumaya devam edeceklerini kaydetti.

Piyasa gözetimi ve denetimine proaktif şekilde devam ettiklerine işaret eden Kacır, "Ayrıca sanayicilerimizin önünü açmak, süreklilik, sürdürülebilirlik ve standardizasyonu, yüksek teknolojiyle yakalamalarını sağlamak için 'Milli Teknoloji Hamlesi' ışığında çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Kacır, Ankara Kalite Kampüsü tamamlandığında sanayicilerin test ve deney ihtiyaçlarının karşılayacaklarını ülkenin küresel pazardaki rekabetçiliğini artıracaklarını vurguladı.

Küresel trendleri, gelişen teknolojiyi ve piyasa koşullarını göz önünde tutarak, ürün güvenliği sistemini geleceğe hazırladıklarını anlatan Kacır, "Bilişim ürünleri ve elektrikli araçlar olmak üzere, yeni ürün gruplarına yönelik denetim süreçlerimizi oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, sürdürülebilir ve güvenilir bir e-ticaret ekosistemi oluşturmak için Ticaret Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, e-PGD mevzuatıyla internet satış ilanları vasıtasıyla, piyasaya arz edilen ürünlerin imalatçı ve ithalatçı bilgilerini, uygunluk işaretlerini takip edeceklerini dile getirerek, internetin vitrini konumundaki aracı ve hizmet sağlayıcı sitelerden, kayıt dışı ürünlerin kaldırılmasını sağlayacak, güvenli bir e-ticaret deneyimi tesis edeceklerini ifade etti.