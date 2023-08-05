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Giriş Tarihi: 5.8.2023 22:00

Bakan Kacır: Sanayimiz afetin etkilerini geride bırakıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanayide çarkların dönüş hızına işaret eden göstergelerden birinin elektrik tüketimi olduğunu belirtti. Bakan Kacır, "Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) enerji tüketimi temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 arttı. Sanayimiz afetin etkilerini geride bırakıyor." ifadesini kullandı.

AA
Bakan Kacır: Sanayimiz afetin etkilerini geride bırakıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Antakya OSB'nin elektrik tüketim verilerini değerlendirdi.

Sanayide çarkların dönüş hızına işaret eden göstergelerden birinin elektrik tüketimi olduğunu bildiren Kacır, şunları kaydetti:

"SANAYİMİZ AFETİN ETKİLERİNİ GERİDE BIRAKIYOR"

"Antakya OSB'de enerji tüketimi temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 arttı. İstihdamımızda da yüzde 8 artış yaşandı. Sanayimiz afetin etkilerini geride bırakıyor."

Kacır'ın paylaşımında yer alan görselde, Antakya OSB'nin elektrik tüketiminin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı şubat ayında yıllık bazda yüzde 75 düşüşle 4,5 GWh'den 1,1 GWh'ye gerilediğinin bilgisi de yer aldı.

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Bakan Kacır: Sanayimiz afetin etkilerini geride bırakıyor
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