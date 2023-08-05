Bakan Kacır: Sanayimiz afetin etkilerini geride bırakıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Antakya OSB'nin elektrik tüketim verilerini değerlendirdi.

Sanayide çarkların dönüş hızına işaret eden göstergelerden birinin elektrik tüketimi olduğunu bildiren Kacır, şunları kaydetti: