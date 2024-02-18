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Giriş Tarihi: 18.2.2024 12:18 Son Güncelleme: 18.2.2024 12:29

Bakan Kacır: Suudi Arabistan ile karşılıklı yatırımların artırılması için çalışacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih ile bir araya geldi.

DHA
Bakan Kacır: Suudi Arabistan ile karşılıklı yatırımların artırılması için çalışacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih ile bir araya geldi. Görüşme ile alakalı olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Sayın Khalid Al-Falih ile İstanbul'da görüştük. Ekonomik ilişkilerimizi daha ileri bir noktaya taşıyacak adımları istişare ettik. Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu ile Milli Teknoloji Hamlemizin kesişim alanlarında karşılıklı yatırımların artırılması, sanayi sektörlerimizin entegrasyonu ve dijital ekonomi, girişimcilik ve inovasyon alanlarında iş birliğinin ilerletilmesi için çalışacağız"

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Bakan Kacır: Suudi Arabistan ile karşılıklı yatırımların artırılması için çalışacağız
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