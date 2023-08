Bakan Kacır: Suudi Arabistan’la yapay zeka iş birliği masada

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Suudi Arabistan'la özellikle yapay zekâ alanında çok kapsamlı bir iş birliğine gitmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu konuda ekiplerimizi görevlendirdik ve karşılıklı çalışmaları hızlandırma kararı aldık. Özellikle e-devlet alanında da Suudi Arabistan'ın kamu-dijital altyapısıyla Türkiye'nin e-devleti arasındaki entegrasyonu kuvvetlendireceğiz. Hac ve Umre ziyareti vesilesiyle Suudi Arabistan'a gidecek olan vatandaşlarımız başta olmak üzere karşılıklı olarak her iki ülkenin vatandaşlarının yararlanabileceği dijital hizmetler sunmuş olacağız" dedi.

Bakan Kacır, G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Geçtiğimiz yıl bir milyon yarışmacımız, TEKNOFEST'te dijital yetkinlikler gerektiren alanlarda yarışmalara katıldı. Bu örneği, G20 ülkeleriyle paylaştığımda hepsinde büyük bir etki uyandırdığını gördüm. 41 farklı teknoloji yarışmasında 1 milyon gencin yarıştığı başka bir platform dünyada ikinci bir ülkede yok" dedi.



HİNDİSTAN'IN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENDİ



Bakan Kacır, Hindistan'ın Bangalor kentinde düzenlenen G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'nda, "Dijital Kamu Altyapısı", "Dijital Ekonomide Güvenlik ve Dijital Beceriler" başlıklı oturumlara katıldı. Kacır, toplantıda, Türkiye'nin dijital kamu altyapısı, dijital ekonomide güvenlik ve dijital beceriler alanlarındaki çalışmalarını anlattı. Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Kacır, G20 toplantılarının hem küresel düzeyde geliştirilebilecek inisiyatiflerinin ortaya konduğu hem de ülkelerin ortaya koyduğu kendi tecrübelerini diğer ülkelerle paylaşabildiği platform olduğunu kaydetti.



TÜRKİYE'NİN GELİŞTİRDİĞİ UYGULAMALAR



Türkiye'nin geliştirdiği uygulamaların ve vatandaşa sunulan hizmetlerin kapsamlı şekilde diğer ülkelerle paylaşıldığını anlatan Kacır, "Aynı zamanda bu alanlarda atılması gereken küresel adımları da vurgulama imkanına sahip olduk. Kamu-dijital altyapısı anlamında Türkiye'miz pek çok ülkeden çok daha ileri bir konumda. Özellikle e-devlet bu alandaki en başarılı uygulamamız aslında. 990 kamu kurumunun 7 binden fazla hizmetinin 64 milyondan fazla vatandaşımıza sunulduğu bir platform haline geldi. Bu yönüyle bütün ülkelerin dikkatini çeken çok başarılı bir kamu dijital altyapısı aslında" diye konuştu.



SAĞLIKTA DİJİTAL YETKİNLİK



Kacır, sağlık sektöründeki uygulamaları da diğer ülkelere anlatma imkanını bulduklarına dikkati çekerek, "Burada da e-nabız yine en önemli uygulamamız. Vatandaşlarımızın tüm sağlık verilerini bulundukları yerden temin edebilme, teşhis ve tedavi süreçlerinde hekimlerimiz tarafından bu sağlık verilerinin değerlendirilme imkanını sunan bir platformdan bahsediyoruz. Bütün bu dijital altyapı örnekleri aslında Türkiye'mizin son 20 yılda adım adım vatandaşımıza sunduğu önemli hizmetler" dedi.



KÜRESEL FAYDA



Toplantıda, kamu-dijital altyapılarının özel sektöre bırakılamayacak önemli işlevlerinin olduğunu anlattıklarını belirten Kacır, "Tüm ülkelerin vatandaşlarının ihtiyaç duyduğu temel hizmet alanlarından mutlaka kamu altyapılarını geliştirmesinin gerekli olduğunu ve aynı zamanda da ülkeler arasındaki kamu-dijital altyapılarının da birbiriyle konuşabilecek, haberleşebilecek entegrasyon ağlarının içinde olmasının da küresel düzeyde fayda sağlayacağını vurguladık. Ümit ediyorum; önümüzdeki dönemde G20'de bu alandaki uluslararası iş birlikleri daha ileri noktalara da ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.



DİJİTAL EKONOMİDE GÜVENLİK



Dijital ekonomide güvenliğin de toplantıdaki bir diğer önemli başlık olduğunu belirten Kacır, "Türkiye'de bu alanda da önemli çalışmalar yapıyoruz, tüm paydaşlarıyla birlikte. Tabi bunun bir boyutu siber güvenlik aslında. Siber tehlikeler ve siber tehditler, günümüz dünyasında terörizmle yarışacak düzeyde insanlığa zarar verir hale geldi. Pek çok nesnenin, cihazın, kritik altyapının internete açık hale gelmesi, bütün bu cisimler ve altyapıların siber güvenlik açısından önemli kriterler dikkate alınarak korunmasını zorunlu kılıyor. Türkiye, bu konuda yine tüm paydaşlarıyla önemli tedbirler geliştirdi." şeklinde konuştu.



"BİLGİ GÜVENLİĞİ DÖKÜMANLARINI YAYIMLADIK"



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin hem kamunun hem de şirketlerin ve bireylerin kullanabileceği bilgi güvenliği dokümanlarını yayımladığını anımsatan Kacır, "Bu dokümanlar sayesinde kamu çalışanlarımızı, özel sektörü ve bireyleri daha bilinçli hale getirdik. Yine, dijital ekonomide güvenlik başlığının önemli çalışma alanı da özellikle gençlerin ve çocukların zararlı içeriklerden korunmasına ilişkin tedbirlerdi. Bu konuda da yine Türkiye'nin geliştirmekte olduğu uygulama örneklerini muhataplarımızla paylaştık." dedi.



DİJİTAL BECERİLER



Kacır, toplantıdaki başka önemli başlığın da dijital beceriler olduğunu kaydederek, "Bu da yine çok kuvvetli olduğumuz bir alan. Türkiye çok büyük bir üretim ülkesi ve üretim bazını mutlaka dijital dönüşümle geliştirmeye devam etmeliyiz. Dijital dönüşümün ana unsuru da insan kaynağımızın dijital yetkinlikler kazanması. Bizim yaptığımız çalışmalar ve Türkiye'deki diğer araştırmalar, önümüzdeki 10 yıl içerisinde ülkemizde belki 10 milyona yakın istihdam alanının yerini 10 milyondan fazla dijital istihdam alanına bırakacağını gösteriyor." şeklinde konuştu.



"DİJİTAL YETKİNLİK SAHİBİ İNSAN KAYNAĞINA İHTİYAÇ ARTACAK"



Bakan Kacır, "Araçların sürücüsüz hale gelmesi, muhtemelen 10-15 yıl sonra, sürücü ihtiyacını azaltacak. Ama bunun yanında sürücüsüz araç teknolojilerini geliştirebilecek dijital yetkinlik sahibi insan kaynağına olan ihtiyaç artacak. Bütün sektörlerde benzer bir dönüşüm dönemi yaşayacağız. Hem Türkiye'de hem de aslında pek çok ülke bunu yaşayacak. Bu dönemde hem var olan iş gücümüze yeni dijital yetkinlikler kazandırmak hem de yeni iş gücünü ihtiyaç duyulacak dijital yetkinliklerle geliştirmek bizim için çok önemli. Biz, özellikle imalat sanayinde dijital dönüşümü hızlandırabilmek adına model fabrikalar, dijital dönüşüm merkezleri kuruyoruz. Türkiye'de atılan bu adımları ve geliştirilen inisiyatifleri destekliyoruz. İnsan kaynağımızı eğitme ve yetiştirme konusunda önemli programlar uyguluyoruz." dedi.



TEKNOFEST'E G20'DE YOĞUN İLGİ



Önümüzdeki dönemde dijital dönüşüm teşvikprogramının da çok yaygın şekilde uygulanacağını belirten Kacır, "Genç ve dinamik bir nüfusa sahip ülke olarak yeni insan kaynağımızın dijital yetkinliklerle donatılması da yine çok önem verdiğimiz bir odak alanı. Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl bir milyon yarışmacımız TEKNOFEST'te neredeyse tümü dijital yetkinlikler gerektiren alanlarda yarışmalara katıldılar. Bu örneği G20 ülkeleriyle paylaştığımda hepsinde büyük bir etki uyandırdığını gördüm çünkü böylesine yaygın bir yarışma platformu, 41 farklı teknoloji yarışmasında 1 milyon gencin yarıştığı başka bir platform dünyada ikinci bir ülkede yok." diye konuştu.



DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ



Kacır, Deneyap Teknoloji Atölyelerinin 81 şehrin tamamına yaygınlaştırıldığını söyleyerek, "20 bine yakın özel yetenekli öğrencimizi buralarda yetiştiriyoruz, ücretsiz olarak, yaparak öğrenme ve takım çalışması esaslı eğitimlere dahil ediyoruz. Bunlar da yine dijital yetkinlikleri geliştiren eğitim programları." ifadelerini kullandı.



MİLLİ TEKNOLOJİ STAJ PROGRAMI



Aynı zamanda Sektör Kampüste Programı ile üniversite öğrencilerinin reel sektörün ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri donanmasını sağladıklarını anlatan Kacır, "Üniversitelerle reel sektörü bir araya getirdiğimiz bu programla aslında üniversite müfredatlarının güncellenmesine de önemli bir katkı sunmuş oluyoruz. Önümüzdeki dönemde Milli Teknoloji Staj Programı başlatacağız ve yine çok yaygın bir şekilde gençlerimizin istifadesine sunacağız." dedi.



FIRSAT EŞİTLİĞİ



Kacır, TÜBİTAK eliyle yürütülen pek çok burs ve destek programı devam ettiğini belirterek, "Bu yönüyle aslında Türkiye; dijital beceriler konusunda küresel ölçekte en fazla söz söyleyebilecek ülkelerin başında geliyor. Bütün bunları muhataplarımızla paylaştık. Türkiye'nin tecrübelerini paylaştık ama bütün bunların aslında teknoloji geliştirme imkanlarının her bir bireyin erişimine açılmasını gerekli kılacak bir fırsat eşitliği perspektifiyle bütün dünyada hakim olabilmesinin de önemini vurguladık. Türkiye bu konuda da pek çok ülkenin çok önünde." şeklinde konuştu.



G20 ÜLKELERİNE ÖRNEK



Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası'na ev sahipliği yaptığını anımsatan Kacır, "Birleşmiş Milletler aracılığıyla bütün geliştirdiğimiz programlarda elde ettiğimiz deneyim, bilgi birikimi ve tecrübeyi özellikle en az gelişmiş ülkelerle paylaşma konusunda da çaba gösteriyoruz. Bu yönüyle de G20 ülkelerine örnek olmaya da gayret ediyoruz." diye konuştu.



İKİLİ GÖRÜŞMELER



Ana toplantıların marjında ikili görüşmeler de gerçekleştirdiklerini anlatan Kacır, "Hindistan, Birleşik Krallık ve Suudi Arabistan bakanlarıyla ve heyetler arası görüşmeler yaptık. Her üç ülkeyle de birlikte yapabileceğimiz pek çok iş var. Yine Fransa'nın Dijital Elçisi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede hem Fransa-Türkiye hem de Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri konusunda birlikte neler yapabileceğimiz konusunu ele aldık. İki ülkenin birbirine katabileceği unsurlar olduğunu özellikle dijital alanlarda birbirimize sağlayabileceğimiz yararlar olduğunu değerlendirdik." dedi.



SUUDİ ARABİSTAN'LA YAPAY ZEKA İŞ BİRLİĞİ MASADA



Suudi Arabistan'la önümüzdeki dönemde bilgi teknolojileri, dijital dönüşüm, uzay teknolojileri ve yapay zeka alanında birlikte atabilecek somut adımları çok detaylı bir şekilde görüşüldüğünü anlatan Kacır, "Suudi Arabistan'la özellikle yapay zeka alanında çok kapsamlı bir iş birliğine gitmeyi hedefliyoruz, bu konuda ekiplerimizi görevlendirdik ve karşılıklı çalışmaları hızlandırma kararı aldık. Özellikle e-devlet alanında da Suudi Arabistan'ın kamu-dijital altyapısıyla Türkiye'nin e-devleti arasındaki entegrasyonu kuvvetlendireceğiz. Bunu başardığımızda başta Hac ve Umre ziyareti vesilesiyle Suudi Arabistan'a gidecek olan vatandaşlarımız olmak üzere karşılıklı olarak her iki ülkenin vatandaşlarının yararlanabileceği dijital hizmetler sunmuş olacağız." diye konuştu.



GÜÇLÜ YETKİNLİK



Kacır, Avrupa Birliği'nin Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdürü ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini de kaydederek, "Önümüzdeki dönemde dijital alanlarda Avrupa Birliği programlarında Türkiye'nin üstleneceği rolü kendisiyle görüştük. Bütün bu görüşmelerde de her zaman Türkiye'mizin sahip olduğu güçlü yetkinlikleri paydaşlarımızla paylaşma imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.