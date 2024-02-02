Bakan Kacır: Suyun planlı yönetimi tercihten öte zorunluluktur

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Bakan Kacır, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Su Verimliliği Seferberliği: Sanayi-Su Buluşması" programına katıldı.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin, ülkede endüstriyel su verimliliğinin artırılmasında ve üretim odaklı büyümeyle gelecek nesillere daha rekabetçi, yaşanılabilir bir Türkiye'nin bırakılmasında başlangıç olmasını temenni etti.

Savaşlar, ticaret ve teknolojide korumacılık, küresel salgınlar, iklim değişikliği, afetler, gıda, su, enerji ham madde krizlerine rağmen ülkenin "Türkiye Yüzyılı"nda Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirten Kacır, son 22 yılda kalkınma yolculuğuna çizdikleri yeni istikametle, araştırma ve inovasyon ekosistemi, planlı sanayi alanları, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla AR-GE ve üretimde güçlü, küresel şoklara dayanıklı Türkiye'yi hep birlikte inşa ettiklerini anlattı.

"SUYUN PLANLI YÖNETİMİ, TERCİHTEN ÖTE ZORUNLULUKTUR"

Zorluklara rağmen Türkiye ekonomisinin 13 çeyrektir büyümesini kesintisiz sürdürdüğünü, ihracatın, geçen yıl 255,8 milyar dolar seviyesine çıkarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını vurgulayan Kacır, "Bugün ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya, çimento üretiminde Avrupa'da birinci, 22 yılda Organize Sanayi Bölgesi sayısını 192'den 361'e çıkarmış, 101 teknoparkı, 1600'den fazla AR-GE ve tasarım merkeziyle her geçen gün daha da büyüyen, AR-GE ve inovasyon alt yapısına sahip Türkiye var." diye konuştu.

İklim değişikliğine bağlı olarak seller, hava kirliliği, orman yangınları, kuraklık gibi afetlerin dünya genelinde milyonlarca insanı etkilediğine ve ekonomilere zarar verdiğine değinen Kacır, Akdeniz iklim kuşağında yer alan Türkiye'nin iklim krizinden en fazla etkilenen ülkelerden biri olduğuna işaret etti.

Bakan Kacır, yapılan çalışmaların, iklim değişikliğine bağlı olarak ülkedeki su varlığının yüzde 25'e varan oranlarda azalabileceğini gösterdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye bulunduğu coğrafyadaki birçok ülkeye göre daha şanslı konumda olmasına rağmen, su stresi yaşayan ülkelerden biridir. Suyun verimli ve etkin kullanımı, ülkemizde başarılı yeşil dönüşüm politikasının elbette temel bileşenidir. Sektörler arası ortak kullanılan kaynak olarak suyun planlı yönetimi, tarımdan endüstriyel kullanıma kadar geniş yelpazede su ayak izini azaltıcı adımların hayata geçirilmesi, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi tesis etmemiz için tercihten öte zorunluluktur."