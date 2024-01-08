Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Kacır: Togg, yeni modeliyle dünya sahnesine çıkıyor
Giriş Tarihi: 8.1.2024 11:02

Bakan Kacır: Togg, yeni modeliyle dünya sahnesine çıkıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli ve milli otomobil markası Togg'un paylaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "Yenilik güzeldir. Togg, yeni modeliyle dünya sahnesine çıkıyor" ifadelerini kullandı.

DHA
Bakan Kacır: Togg, yeni modeliyle dünya sahnesine çıkıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yenilik güzeldir. Togg, yeni modeliyle dünya sahnesine çıkıyor" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'te Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un sergileneceğini belirterek, "Yenilik güzeldir. Togg, yeni modeliyle dünya sahnesine çıkıyor" dedi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kacır: Togg, yeni modeliyle dünya sahnesine çıkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA