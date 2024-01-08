Bakan Kacır: Togg, yeni modeliyle dünya sahnesine çıkıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yenilik güzeldir. Togg, yeni modeliyle dünya sahnesine çıkıyor" dedi.
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'te Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un sergileneceğini belirterek, "Yenilik güzeldir. Togg, yeni modeliyle dünya sahnesine çıkıyor" dedi.
Yenilik güzeldir. 😊#Togg yeni modeliyle dünya sahnesine çıkıyor. #CES2024 https://t.co/XiYe0xcd8Y— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 8, 2024