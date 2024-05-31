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Giriş Tarihi: 31.5.2024 17:12 Son Güncelleme: 31.5.2024 17:13

Bakan Kacır: Türkiye, güven veren yatırım ortamıyla emin adımlarla yoluna devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye 1. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirerek "Yılın ilk çeyreğinde sanayi yüzde 4,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,5 büyüdü. Türkiye, güven veren yatırım ortamıyla emin adımlarla yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AA
Bakan Kacır: Türkiye, güven veren yatırım ortamıyla emin adımlarla yoluna devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye 1. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirerek "Yılın ilk çeyreğinde sanayi yüzde 4,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,5 büyüdü. Türkiye, güven veren yatırım ortamıyla emin adımlarla yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

"Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %5,7 büyüdü.

Böylelikle son 15 çeyrektir kesintisiz büyümemiz sürdü.

Bu dönemde sanayinin büyümesi %4,9, bilgi ve iletişim faaliyetlerinde büyüme %5,5 olarak gerçekleşti.

Türkiye; güven veren yatırım ortamı ile emin adımlarla yoluna devam ediyor.

Tüm veriler ülkemizin plan ve programlarının işlediğini teyit ediyor.

Verimliliği ve yüksek teknoloji üretimini artırarak, ülkemizin büyümesini devam ettirecek ve kalıcı refah artışını sağlayacağız."

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Bakan Kacır: Türkiye, güven veren yatırım ortamıyla emin adımlarla yoluna devam ediyor
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