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Giriş Tarihi: 17.12.2023 13:53

Bakan Kacır: Türkiye, yerli tasarım başvurusunda dünyada 2'nci sırada

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye, 2022 yılında yerli tasarım başvuru sayısında dünyada 2'nci sırada yer alıyor" dedi.

DHA
Bakan Kacır: Türkiye, yerli tasarım başvurusunda dünyada 2’nci sırada

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün konuyla ilgili istatistiklere yer verdiği paylaşımı alıntılayarak, "Tasarım başvurularında ülkelerin performansı. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün yayımladığı '2023 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu' verilerine göre Türkiye, 2022 yılında yerli tasarım başvuru sayısında dünyada 2'nci sırada yer alıyor. Hedefimiz; tasarım, marka, katma değer zincirini güçlendirmek" dedi.

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Bakan Kacır: Türkiye, yerli tasarım başvurusunda dünyada 2'nci sırada
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