Bakan Kacır yatırımcılara seslendi: Türkiye’ye yatırım yapan kazanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin bir araya geldiği 24. Dünya Bilgi Forumu'nda, yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisine duyduğu güven ve güçlü yatırım ortamı sayesinde Türkiye'nin, otomotiv sektöründe önemli bir üretim üssü haline geldiğini ifade etti.

Sektörün geçen yıl 1,3 milyondan fazla otomobil ürettiğini ve bunların 970 bininin ihraç edildiğini belirten Kacır, otomotiv ihracatının 31,5 milyar dolara ulaşarak ülkenin en büyük ihracat kategorisi olma konumunu koruduğunu bildirdi.

Kacır, otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisinde oynadığı önemli rolü göz önünde bulundurarak sektördeki son eğilimleri yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Otomotiv sektörünün son zamanlarda büyük bir dönüşüm geçirdiğine işaret eden Kacır, değişen kar havuzlarının da bu dönüşümü yansıttığını söyledi.

Kacır, paylaşımlı mobilite ve dijital hizmetler gibi kar getiren yeni alanların genişlediğini, araç satışı, satış sonrası hizmetler ve sigorta hizmetleri gibi geleneksel kar getiren alanların ise kar paylarında azalma olduğunu ifade etti.

Araçların artık diğer araçlarla ve çevreleriyle iletişim kurmasının daha mümkün hale geldiğini ve mobilite devrimini bir fırsat olarak gördüklerini söyleyen Kacır, şöyle devam etti:

"Hedefimiz, Türkiye'nin yeni mobilite ekosisteminde daha güçlü bir şekilde yer almasıdır. Bunun için gerekli altyapı Türkiye'de fazlasıyla mevcut. Son 20 yılda atılan uzun vadeli adımlarla ülkemiz güçlü bir teknoloji ekosistemi inşa etti. Sayıları 100'ü bulan teknoparklarda 9 bin 500 şirket faaliyet gösteriyor. 1600'den fazla AR-GE ve tasarım merkezi, AR-GE ve inovasyon projeleri yürütüyor. Türkiye'nin teknoloji ekosisteminin kalbinde 220 bini aşkın AR-GE personeli yer alıyor."