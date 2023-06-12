Bakan Kacır’dan 450 milyon dolarlık finansman müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dünya Bankası ile hayata geçirdiği 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi' çerçevesinde 450 milyon dolarlık finansmanı kullandıracağını duyurdu. Proje ile KOBİ ve teknoloji girişimlerinin, yenilenebilir enerji yatırımları ve sanayide döngüsel ekonominin desteklenmesi amaçlandı.

Bakan Kacır, söz konusu projeyle 450 milyon dolarlık finansmanı, sanayiciler, KOBİ ve teknoloji girişimlerine sunacaklarını söyledi.

KOSGEB eliyle KOBİ'lerin yenilenebilir enerji, yeşil dönüşüm yatırımlarını, TÜBİTAK eliyle de döngüsel ekonomiye ve karbon salınımını azaltmaya yönelik AR-GE projelerini destekleyeceklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"İhracatımızın yüzde 90'dan fazlasını gerçekleştiren Türk sanayisini, özelikle 'AB sınırda karbon mekanizması'na daha hazır hale getireceğiz. Aynı zamanda 2021'de yüce Meclisimiz tarafından onaylanan Paris İklim Anlaşması kapsamında ülkemizin karbon net sıfır hedeflerine daha da yaklaşmasını sağlayacağız. Türkiye yeşil sanayi projesinin şimdiden KOBİ'lerimize, ihracatçılarımıza, sanayicilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."