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Giriş Tarihi: 7.12.2023 15:40

Bakan Kacır'dan AB tescili alan "Ezine peyniri" değerlendirmesi

"Ezine peyniri" Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AB tescilini değerlendirerek "Bu tescil, sadece bir lezzetin değil, aynı zamanda sürdürülebilir üretim ve ekonomik kalkınma vizyonumuzun da bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

AA
Bakan Kacır’dan AB tescili alan Ezine peyniri değerlendirmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ezine peynirinin Avrupa Birliği'nden (AB) tescil alan 18. ürün olduğunu bildirerek, "Bu tescil, sadece bir lezzetin değil, aynı zamanda sürdürülebilir üretim ve ekonomik kalkınma vizyonumuzun da bir yansımasıdır." ifadesini kullandı.

Kacır, X sosyal medya platformundan Ezine peynirinin AB'den coğrafi işaret tescili almasına ilişkin paylaşım yaptı.

Çanakkale'nin seçkin lezzetlerinden Ezine peynirinin AB'de tescillenen 18. coğrafi işaretli ürün olduğunu aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Bu tescil, sadece bir lezzetin değil, aynı zamanda sürdürülebilir üretim ve ekonomik kalkınma vizyonumuzun da bir yansımasıdır. Coğrafi işaretlerimizin artan sayısı, Türkiye'nin dünya üzerindeki gastronomik ve kültürel etkisini pekiştiriyor. 45 coğrafi işaretimizin de AB tescil süreci devam etmektedir. AB'den tescilli ilk Türk peynirimiz, ülkemize hayırlı olsun."

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Bakan Kacır'dan AB tescili alan "Ezine peyniri" değerlendirmesi
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