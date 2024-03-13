Bakan Kacır’dan Denizli OSB’ye teknopark müjdesi

Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mesleki Eğitim Merkezinde düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Bakan Kacır; "Denizli'mizin ikinci teknoparkını, Denizli Büyükşehir Belediyemizin de paydaşlığında Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçireceğiz. Denizli'mize hayırlı olsun" diyerek müjde verdi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA); Alternatif Turizm, Güdümlü Proje Desteği, Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi, İmalat Sanayinde Dijitalleşme, Yenilikçi Genç Girişimcilik ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 32 projeye destek sağladı. Tamamlanan projelerin açılışı için Denizli OSB Mesleki Eğitim Merkezi'nde tören düzenlendi.



Projelerin açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Derya Baltalı, Denizli OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Uğurlu, Selim Yaymanoğlu, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş ve DOSTEK Koleji öğretmen ve öğrencileri katıldı.



"DENİZLİ SANAYİSİNİN MARKALAŞMASINI ARTTIRACAĞIZ"



Açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır; "Denizli Mesleki Eğitim ve Test Merkezi projesi ile tekstil ve makine sektörleri başta olmak üzere, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda insan kaynağımızı aranan yetkinliklerle buluşturuyoruz. Denizli'mizin kalkınmasının öncüsü imalat sanayimizin nitelikli aranan eleman ihtiyacını karşılayarak sanayimizin rekabet gücünü artırıyoruz. Önümüzdeki dönemde merkez bünyesinde yürüteceğimiz çalışmalarla Denizli sanayisinin yenilik, girişimcilik, teknoloji, tasarım ve markalaşma kapasitesini artırmaya devam edeceğiz. İmalat Sanayiinde Dijitalleşme Projeleriyle; işletmelerimizin dijital dönüşüm çalışmalarına faizsiz finansman sunduk. İşletmelerimizin verimliliklerinde yüzde 20, üretim kapasitelerinde yüzde 15 artış sağladık. Denizli'yle, Denizlililer ile el ele vererek, Türkiye Yüzyılı bayrağını zirveye çıkaracağız. Son 22 yıldır olduğu gibi milletimizi yeni vizyonlar, yeni hedefler, yeni programlarla buluşturacağız" dedi.



BAKAN KACIR'DAN DENİZLİ OSB'YE TEKNOPARK MÜJDESİ



Denizli'ye önemli bir müjde de veren Bakan Kacır; "Denizli'de sanayicilerimizle ve Belediye Başkanlarımızla ve Valiliğimizle istişarelerde bulundu. Denizli'mizin ikinci teknoparkını, Denizli Büyükşehir Belediyemizin de paydaşlığında Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçireceğiz. Denizli'mize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Derya Baltalı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır'a hediye takdim etti. Ardından 32 projenin açılış kurdelesi Bakan Kacır, protokol üyeleri ve DOSTEK Koleji öğrencileriyle birlikte kesildi.



BAKAN KACIR, DOSTEK KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMALARINA HAYRAN KALDI



Açılış töreninin ardından DOSTEM'de yer alan atölyeleri ve DOSTEK Koleji öğrencilerinin çalışmalarını inceleyen Bakan Kacır, stantları tek tek inceledi. Öğrencilerle sohbet eden ve çalışmaları hakkında bilgiler alan Bakan Kacır, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi. Bakan Kacır, DOSTEK Koleji'nin başarı panosuna günün anısına "Tebrik ederim" yazarak imzaladı.