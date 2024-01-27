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Giriş Tarihi: 27.1.2024 13:25 Son Güncelleme: 27.1.2024 13:42

Bakan Kacır’dan iş dünyasını heyecanlandıran açıklamalar: KOSGEB destekleri ve teşvikler artacak

Bursa’da iş dünyası temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB desteklerini ve Bakanlık tarafından verilen bütün teşvikleri büyük oranda arttırmayı planladıklarını söyledi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bakan Kacır’dan iş dünyasını heyecanlandıran açıklamalar: KOSGEB destekleri ve teşvikler artacak

Bursa İş Dünyası ile İstişare Toplantısı, BTSO Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Bakan Kacır'la birlikte Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri ile Bursa iş dünyası temsilcileri katıldı. İş dünyası temsilcilerinin görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise Bursa'nın Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirleri arasında bulunduğunu söyledi. Türkiye genelinde büyük sanayi havzaları oluşturacaklarını belirten Mehmet Fatih Kacır, Bursa'da da hem mevcut sanayi alanlarını büyütmeyi hem de kenti depreme hazırlayacak bölgeleri hazırlamayı amaçladıklarını söyledi.

"KOSGEB LİMİTLERİ YÜZDE 100 ARTACAK"

İmalatçı firmalar için en önemli destek mekanizmalarından biri olan KOSGEB'de de limitlerin artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Kacır, "Türkiye ekonomisinin geleceğini, Ar-Ge, inovasyon ve ihracat belirleyecek. Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda destek limitlerimizi yeniden belirliyoruz. Bu hafta KOSGEB İcra Komitesi'ni topluyoruz. Destek miktarlarını en az yüzde 100 artırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca dijital ve yeşil dönüşüme de teşvik uygulamamızdaki kapsamlı reform ile birlikte çok güçlü destek vereceğiz. Firmalarımızı yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm merkezi ilan edeceğiz. Onların 5 yıllık yol haritaları olacak. Mevcut dijital olgunluk seviyeleri tespit edilecek. Bu alanda Ar-Ge teşviklerine benzer bir model uygulamayı planlıyoruz" diye konuştu.

"TEŞVİKLERDE FAİZ DAHA DÜŞÜK OLACAK"

Bakanlık olarak bütün teşviklerde faiz desteklerini çok ciddi düzeyde artıracaklarını müjdeleyen Mehmet Fatih Kacır, "Bunun hazırlığını da yaptık. Strateji Bütçe Başkanlığımızla da konuya benzer yaklaşıyoruz. İnşallah yakın zamanda tüm bölgesel teşviklerde, stratejik teşviklerde faiz ve kar payı desteklerini çok ciddi düzeye getireceğiz. Elbette şu anki para politikası, enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı odaklı olarak sürdürülüyor. Hep birlikte bu politikayı destekliyoruz. Ancak bir konuda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile diğer bakanlarımızla da aynı fikirdeyiz. Yatırım kredilerinde faizleri mutlaka düşürmeliyiz. Bunun en ideal yolu da teşvikte güçlü faiz kar payı destekleri verebilmek. İnşallah yakında bu çalışma ilan edilmiş olacak. Yatırımcılar için faizler bizim desteklerimiz sayesinde mevcuttan daha düşük düzeyde olacak" dedi.

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Bakan Kacır’dan iş dünyasını heyecanlandıran açıklamalar: KOSGEB destekleri ve teşvikler artacak
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