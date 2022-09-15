Bakan Karaismailoğlu: 100 yılda yapılabilecek işleri 20 yıla sığdıran bir hükümet var

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Karaismailoğlu, Valiliği ziyaret etti, Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü. Ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Faruk Kılıç ile görüşen Karaismailoğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Mardin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Karaismailoğlu, medeniyetlere beşiklik eden Mardin'de bulunmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğunu söyledi.

2002 yılında Türkiye'nin Cumhurbaşkanı önderliğinde, AK Parti hükümetleriyle adeta yeni bir çağın başlangıcını yaşadığını belirten Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002 yılı öncesinde son derece yetersiz bir altyapı, içindeki sorunlarla boğuşan bir Türkiye vardı. Vatanını, milletini seven, vatanına, milletine kendini adamış kadrolar Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hakikaten Türkiye genelinde akla hayale gelmeyen birçok işi başardı. Bundan sonra da yenilerine başlıyor. Bazıları hayal ediyordu, bazıları hayal bile edemiyordu. Bugüne geldiğimizde 28 bin 750 kilometrelik bölünmüş yol ağına sahip bir Türkiye ve 68 bin kilometrelik işletmekte olduğumuz bir kara yolu ağına sahibiz."

Karaismailoğlu, 38 bin kilometrelik bölünmüş yol ağını planladıklarını ve yapımının bir yandan sürdüğünü dile getirerek, 2002 yılından itibaren yatırımları hayata geçirdiklerini, vatandaşların yaşam kalitesini kolaylaştıracak işleri bir bir bitirmeye başladıklarını ifade etti.

"ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA HUZUR VAR GÜVEN VAR"

Çok büyük meseleleri, aşamaları geçip bugünlere geldiklerini anlatan Karaismailoğlu, her gün Anadolu'nun bir köşesini ziyaret ettiklerini belirtti.

Karaismailoğlu, "Ülkemizin dört bir yanında huzur var, güven var. Artık vatandaşımız işiyle ilgileniyor, gençlerimiz okulda eğitimini alıyor." ifadelerini kullandı.

Terör nedeniyle geçmişte yaşanan mağduriyetlere değinen Karaismailoğlu, kayıp zamanların telafi edilmesi için hep birlikte çok çalışılması gerektiğini kaydetti.

Yapılacak çok iş olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, yapılan çalışmaların, ülkeye kazandırılan hizmetlerin hane hane gezilerek anlatılması gerektiğini söyledi.

Karaismailoğlu, yaklaşan seçimlere işaret ederek, seçimlerden sonra 2053 hedeflerine daha hızlı bir şekilde ulaşmaya başlayacaklarını belirtti.

"YAPTIĞIMIZ HİZMETLER BUNDAN SONRA YAPACAKLARIMIZIN DA TEMİNATI"

Bugün 28 bin 750 kilometrelik bölünmüş yol ağında hizmet verdiklerini, bölünmüş yollar sayesinde yolları, gönülleri birleştirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yolların hayatımıza kattığı konfor, güven sayesinde yılda 7 milyar saat kendimize kaldı. Tam 1 milyar litre akaryakıttan tasarruf sağlıyoruz. Bu kaliteli, güvenli yollar sayesinde trafik kazalarında yüzde 82 azalma kaydettik. Yılda tam 9 bin 500 can kurtarıyoruz. Sadece zihniyet değişimi yaşandı 2002 yılında ve ardından yatırımları, vatandaşımızın yaşam kalitesini kolaylaştıracak işleri bir bir bitirmeye başladık. 100 yılda yapılabilecek işleri 20 yıla sığdıran bir hükümet var. Bu yaptığımız hizmetler, bundan sonra yapacaklarımızın da teminatı. Anadolu'nun her köşesinde bu canlılık, bu hareketlilik artarak devam ediyor. Sanayideki, üretimdeki artış, turizmdeki canlılık, tarımın gerçek değerine kavuşması bu altyapının etkisiyle oldu ama bunun en baştaki tetikleyicisi huzur ortamını sağlamaktır. O ortamı sağlayan da bu düzenli politikalar sayesinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki kadrolar oldu. Ve olmaya da devam edecek."

Karaismailoğlu, demir yolu ağırlıklı yatırım dönemine girdiklerini ifade ederek, buna ilişkin büyük resmin bir ucunda Pekin, Uzak Asya, bir ucunda da Uzak Avrupa'nın olduğunu belirtti.

"Bugün Çin'den, Pekin'den kalkan bir tren kesintisiz olarak Türkiye üzerinden Londra'ya kadar uzanabiliyor." diyen Karaismailoğlu, ticaret koridorlarının önemine dikkati çekti.

Orta Koridor ve Kuzey Koridor'a da değinen Karaismailoğlu, Çin'den Avrupa'ya yılda 810 milyar dolarlık ticaret hacminin olduğunu ifade etti.

Karaismailoğlu, "Bu ticaret hacminden ne kadar pay alacağız, onun hesaplarını yapıyoruz. Bu büyük resim içerisinde Orta Koridor ve bununla bağlantılı olan Güney Koridor var. O Güney Koridor'da en önemli merkezlerden biri de Mardin. Mardin'deki demir yolu, lojistik merkezler ve buradan Irak'a, Bağdat'a, Basra Körfezi'ne, Suudi Arabistan üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Dubai'ye uzanan koridorlar üzerinde çalışıyoruz. Aynı koridor üzerindeki bütün ülkelerle iş birliklerimiz, görüşmelerimiz devam ediyor. Bu ticaret yollarını canlandıracağız çünkü bunlar, hakikaten bu dünyanın vazgeçilmezleri." şeklinde konuştu.

Irak'taki gelişmelerin, son siyasi istikrarsızlıkların bu çalışmaları biraz uzatabildiğini dile getiren Karaismailoğlu, bunların mutlaka bir düzene gireceğini, bu koridoru tamamlayacaklarını belirtti.

Karaismailoğlu, kara, hava, demir yollarında ülkenin her tarafında bir canlılık olduğunu, hava yolunun artık halkın yolu olduğunu vurguladı.

Bütün Avrupa havalimanlarında kaos yaşanırken Türkiye havalimanlarında müthiş bir konfor bulunduğunu dile getiren Karaismailoğlu, Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde büyümeye, yatırımlarına devam ettiğini kaydetti.

"KARINCA GİBİ ÇALIŞIYORUZ"

Ceylanpınar-Kızıltepe yolunu 2023 yılının mayıs ayında tamamlamayı planladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, devamına da Kızıltepe çevre yolu projesini eklediklerini, bu yıl içinde Kızıltepe çevre yolunu bitirerek hizmete sunacaklarını söyledi.

Karaismailoğlu, Mardin-Midyat yoluna ilişkin projeye de kaldıkları yerden devam edeceklerini dile getirerek, Mardin çevre yolunun da gündemlerinde olduğunu belirtti.

Ülkeye dev eserler bırakmak için karınca gibi çalışmak gerektiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış 5 bin şantiyede 700 bin çalışma arkadaşımızla karıncalar gibi çalışıyoruz. 2002 yılından bugüne kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak tam 183 milyar dolarlık yatırım yaptık. Yani 1 trilyon 600 milyar lira demek. 2053 yılına kadar yapacağımız 190 milyar dolarlık yatırım planımızı da yaptık. Bundan sonra onların takibini yaparak devam edeceğiz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde seçimleri atlattıktan sonra bugün 225 milyar dolar, geçen yıl bugün 250 milyar dolarlık ticaret hacmi önümüzdeki yıllarda 500 milyar dolara kadar çıkacak." şeklinde konuştu.

Karaismailoğlu, turizm sektörünün Mardin için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, kaliteli, güvenli yollar, hava yolu ve buna daha sonra ekleyecekleri demir yolları sayesinde Mardin'in turizm alanında da büyümeye devam edeceğini belirtti.

20 yıl önce Türkiye'de sadece 8 milyon araç varken bugün bu sayının 26 milyona çıktığını kaydeden Karaismailoğlu, planlı bir şekilde büyümek için 2053 yılına kadar yapılması gereken yatırımlara da bugünden başladıklarını söyledi.

AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ile AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç'ın da konuşma yaptığı toplantıya AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı ve partililer katıldı.