Bakan Karaismailoğlu: 100 yılda yapılabilecek işleri 20 yılda gerçekleştirdik

'YAPTIĞIMIZ HER BİR KİLOMETRE YOLU AKARSUYA BENZETİYORUZ'



Türkiye'nin ulaştırma alanında önemli yatırımlar yaptığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Dünyaya liderlik edecek güç ve kaynaklara sahip bu güzel ülkemizin ilelebet payidar kalması çalışmaktan, üretmekten, yerli ve milli teknolojiler geliştirmekten geçiyor. Kim ne derse desin, biz sizlerden aldığımız güçle ülkemizin lider olması için çalışıyor, örnek gösterilen projeler yapmayı sürdürüyoruz. Bu projemizle, ülkemize kazandırdığımız eserlerimizle sizleri çok daha kısa sürede, çok daha konforlu ve emniyetli bir şekilde sevdiklerinize bağlıyoruz. Teknoloji ve sanayimizin nabzının attığı bu bölgelere alternatif ulaşım sistemleri kuruyoruz. Kocaeli için, İstanbul için, Marmara için ne yapsak, yeridir ve yerindedir. Kara, hava, deniz ve demir yollarında yaptığımız her bir kilometre yolu akarsuya benzetiyoruz. Zira her bir yolumuz, yapıldığı, geçtiği ve etkilediği bölgelerin üretimine, istihdamına, ticaretine, kültür ve turizmine ciddi katkılar sağlıyor. Bizler, bölge ayrımı gözetmeden, siyasal tercihlere bakmadan, nerenin yola ihtiyacı olursa, oraya yol yapmayı ilke edindik. Bizim hizmet anlayışımıza göre halka hizmet, Hakk'a hizmettir. Bizler başkaları gibi, algı oyunlarıyla, iftiralarla halkımızı yanıltmıyoruz. Başlayan yatırımları toprakla kapatmıyoruz" diye konuştu.