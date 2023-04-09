Bakan Karaismailoğlu: 2022’de 65 milyar 256 milyon gigabyte internet kullanıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Karaismailoğlu, 2022 yılının 4. çeyreğine ilişkin "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar verileri Raporu"nu değerlendirdi.

Sektörde faaliyet gösteren işletmecilerin 2022'de satış gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 40,7 artışla 130 milyar liraya ulaştığını belirten Karaismailoğlu, sektördeki tüm işletmecilerin yatırımlarının bir önceki yıla göre yüzde 42,7 artarak 31 milyar lirayı aştığına dikkati çekti.

TAŞINAN TOPLAM MOBİL NUMARA SAYISI 167,2 MİLYONU GEÇTİ

Geçen yıl sonu itibarıyla mobil abone sayısının 90,3 milyona ulaştığının altını çizen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Mobil abone yaygınlığı ise yüzde 105,9 oldu. Mobil abonelerin 82,9 milyonu 2016'da hizmete başlayan 4,5G aboneliğini tercih etti. 4,5G hizmeti toplam abonelerin yüzde 91,8'ini oluşturdu. M2M abone sayısı 8,1 milyona ulaşarak yıllık bazda yüzde 8,7 büyüme gösterdi. 2022 sonu itibaryla taşınan toplam mobil numara sayısı 167,2 milyonu geçti. 2022 yılı içinde taşınan mobil numara sayısı ise 9,6 milyona yaklaştı."

FİBER İNTERNET ABONE SAYISI 5,7 MİLYONA YÜKSELDİ

İnternet abone sayısına da değinen Bakan Karaismailoğlu, 71,7 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant internet abone sayısının bir yılda 2,5 milyon artarak 90,6 milyona çıktığını bildirdi. Karaismailoğlu, fiber altyapının yüzde 9,8 artışla 517,3 bin kilometre ulaştığını belirterek, fiber internet abone sayısının da yüzde 17,8'lik artışla 5,7 milyona yükseldiğine işaret etti.

Karaismailoğlu, "2021 yılının son çeyreğinde sabit genişbant abonelerinin ortalama aylık veri kullanımı 204 gigabyte iken, 2022 yılının son çeyreğinde bu rakamın 243 gigabyte'a yükseldiği, mobil abonelerde ise 2021 yılı dördüncü çeyreğinde 11 gigabyte olan veri kullanımının 14,8 gigabyte'a ulaştığı görüldü. 2022'nin tamamında ise 65 milyar 256 milyon gigabyte internet kullandık." bilgisini paylaştı.

Toplam 319,6 milyar dakikalık trafiğin yüzde 98,5'inin mobil şebekelerden başlatıldığını ifade eden Karaismailoğlu, 2022'nin son çeyreği itibarıyla mobil şebekelerde aylık ortalama kullanım süresinin 549 dakika olduğunu kaydetti.