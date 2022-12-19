Bakan Karaismailoğlu: 2023 Türkiye Yüzyılı’nın işaret fişeği olacak

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, 2023'ün Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeği olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı Vizyonu rehberliğinde, yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak adımları 81 ilde atmaya devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, "Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estiriyoruz. 5 bine yakın şantiyemiz ve hizmet noktamızda, 700 bine yakın çalışma arkadaşımızla yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak yatırımları bir bir inşa ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de 2003 yılından bu yana ulaştırma ve haberleşme yatırımları için yapılan 1 trilyon 653 milyar liralık yatırımın yüzde 60'ının kara yollarına ait olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"2003-2022 yılları arasında kara yolları için 995 milyar 900 milyon lira tutarında yatırım yaptık. 100 yılda yapılabilecek işleri 20 yıl gibi bir sürede tamamladık. Avrasya Tüneli ile Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri ile İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi özellikle ileri teknoloji gerektiren büyük ölçekli ulaşım projelerinde gösterdiğimiz başarılar ile ülkemizi uluslararası bir koridora çevirdik, dünyayı Türkiye'ye bağladık."