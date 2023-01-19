Bakan Karaismailoğlu: 2023, Türkiye yüzyılının işaret fişeği olacaktır

İran sınırından Bulgaristan'a kadar ulaşımda konforu artıracak olan Amasya Merzifon sınırları içinde yer alan Badal Tüneli ve bağlantı yolları projesi, tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans bağlantısı ile hizmete açtığı törende konuştu. Törene Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez ve Mustafa Levent Karahocahil ile çok sayıda kişi katıldı.
Bakan Karaismailoğlu, Badal Tüneli'nin, Türkiye transit karayolu güzergâhında önemli bir geçiş noktası teşkil ettiğini belirterek, "2023 yılı, Türkiye yüzyılının işaret fişeği olacaktır. Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estirmeye devam ediyoruz. Dünyayı, Türkiye'ye bağlıyoruz. Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yaptık. Pazar günü de ülkemizin önemli projelerinden biri olan; İstanbul' da 34 km uzunluğa sahip, Türkiye'nin en hızlı metrosunu Kâğıthane'den dünyanın en iyi havalimanı İstanbul Havalimanı'na bağlıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.
'ESERLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ'
Tünelin önemine değinen Bakan Karaismailoğlu, "Coğrafi konumuyla; kuzey – güney yönünde Orta Karadeniz sahilini iç kesimlere bağlayan güzel Amasya'mız, doğu – batı yönünde de İran sınırından Bulgaristan sınırına kadar kat eden Kuzey Hattı'nda önemli bir yer teşkil ediyor. Bu nedenle Amasya'nın hızla gelişen sosyo-ekonomik yapısına bağlı olarak artan şehir içi ve şehirlerarası ulaşım ihtiyacını karşılayacak karayolu yatırımları büyük önem taşıyor. Biz de Amasya'nın potansiyelinden en doğru biçimde yararlanabilmesi, daha da gelişmesi için projelerimize ve eserlerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda Kuzey TETEK Hattı'nın 115,1 kilometrelik bölümünü oluşturan Osmancık–Merzifon Yolu üzerinde Badal Tüneli projesini hayata geçirdik" diye konuştu.
SÜRÜCÜLERİN KORKULU RÜYASI OLMAKTAN ÇIKTI
Badal Tüneli'nin, çift tüplü olarak hizmet vereceğini de kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Bağlantı yolları ile birlikte Badal Tüneli projesinin toplam uzunluğu 4,5 kilometreye ulaşmaktadır. Proje kapsamında ayrıca, toplam 345 metre uzunluğunda 4 köprü de yer alıyor. Bu bölge artık sürücülerin 'korkulu rüyası' olmaktan çıkmış trafik, can ve mal güvenliği en üst seviyeye yükselmiştir. Gelecek vizyonumuzun en önemli unsurlarından biri, ülkemizin her alandaki rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturmaktır" şeklinde konuştu.
'YENİ ATILIMLARA İLHAM VERECEKTİR'
Projede emeğe geçenlere teşekkür eden Bakan Karaismailoğlu, "Güzel vatanımızın kalkınmasına, vatandaşlarımıza iş olacak, aş olacak, ekonomik canlılığa katkı verecek yollar, köprüler, limanlar, tüneller inşa ederek destek veriyoruz. Bölgesinin en önemli ulaşım yatırımlarından Badal Tüneli, gelecek nesillerimize ve yeni atılımlara ilham verecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak her projede yanımızda olduğunuz için Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yapım çalışmalarını başarıyla yürüten ve projeyi başarıyla tamamlayan yüklenici firma ve Karayolları Genel Müdürlüğündeki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.