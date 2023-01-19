Bakan Karaismailoğlu: 2023, Türkiye yüzyılının işaret fişeği olacaktır

'ESERLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ'

Tünelin önemine değinen Bakan Karaismailoğlu, "Coğrafi konumuyla; kuzey – güney yönünde Orta Karadeniz sahilini iç kesimlere bağlayan güzel Amasya'mız, doğu – batı yönünde de İran sınırından Bulgaristan sınırına kadar kat eden Kuzey Hattı'nda önemli bir yer teşkil ediyor. Bu nedenle Amasya'nın hızla gelişen sosyo-ekonomik yapısına bağlı olarak artan şehir içi ve şehirlerarası ulaşım ihtiyacını karşılayacak karayolu yatırımları büyük önem taşıyor. Biz de Amasya'nın potansiyelinden en doğru biçimde yararlanabilmesi, daha da gelişmesi için projelerimize ve eserlerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda Kuzey TETEK Hattı'nın 115,1 kilometrelik bölümünü oluşturan Osmancık–Merzifon Yolu üzerinde Badal Tüneli projesini hayata geçirdik" diye konuştu.

SÜRÜCÜLERİN KORKULU RÜYASI OLMAKTAN ÇIKTI

Badal Tüneli'nin, çift tüplü olarak hizmet vereceğini de kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Bağlantı yolları ile birlikte Badal Tüneli projesinin toplam uzunluğu 4,5 kilometreye ulaşmaktadır. Proje kapsamında ayrıca, toplam 345 metre uzunluğunda 4 köprü de yer alıyor. Bu bölge artık sürücülerin 'korkulu rüyası' olmaktan çıkmış trafik, can ve mal güvenliği en üst seviyeye yükselmiştir. Gelecek vizyonumuzun en önemli unsurlarından biri, ülkemizin her alandaki rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturmaktır" şeklinde konuştu.