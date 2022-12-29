Bakan Karaismailoğlu: 3 bin 665 kilometre bölünmüş yol yapımı devam ediyor

Turkuaz rengi denizi, eşsiz doğal güzellikleri, çalışkan ve mert insanıyla kentin Türkiye'nin hülasası, nüvesi, Doğu Akdeniz'in ise incisi olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, bu nedenle bakanlık olarak Antalya'yı marka şehre dönüştürmek için adeta hizmet fırtınası başlattıklarını ifade etti.

Turizm ile şehrin Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, Antalya'ya yatırımın Türkiye'nin itibarına yapılan yatırım olduğunun bilincinde olduklarını kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, 80 ilde olduğu gibi Antalya'da da yatırımları bütünsel kalkınmayı destekleyecek yaklaşımlarla ele aldıklarına dikkati çekerek, "Antalya'yı özellikle ulaşımda güvenli bir turizm destinasyonuna dönüştürmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda yarının Antalya'sı için gerekli adımları atıyor, altyapı projelerini kararlılıkla hayata geçirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Bakanlığın sorumluluğundaki en önemli hizmet kolları arasında kara yolu taşımacılığının geldiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Hem uluslararası hem de yurt içi yük ve yolcu taşımacılık faaliyetlerinde kilit önemdedir. Deyim yerindeyse lojistik sistemin kılcal damarı olarak hayati bir görevi yerine getirir. Ülkelerin çehresinin aydınlatılmasında pay sahibi olan kara yolu taşımacılığı, uluslararası ticarette rekabet avantajının elde edilmesinde de büyük rol oynayarak ekonomiye doğrudan katkı sağlar." değerlendirmesinde bulundu.