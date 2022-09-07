Bakan Karaismailoğlu: Havalimanlarımızda 8 ayda 118 milyon 599 bin yolcumuza hizmet verdik

İç hat yolcu trafiğinin 8 milyonu aştığını, dış hat yolcu trafiğinin de 13 milyon 777'e ulaştığını ifade eden Karaismailoğlu, "Geçen ay direkt transit yolcular ile birlikte toplam 21 milyon 957 binden fazla yolcuya hizmet verdik. Toplam yolcu trafiği ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,3 artış gösterdi. Yük trafiği de yüzde 14 artarak toplam 448 bin 201 tona ulaştı" bilgisini paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu, ağustosta İstanbul Havalimanı'ndaki uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 757, dış hatlarda 30 bin 817 olmak üzere toplamda 41 bin 574'e ulaştığını belirterek, en yoğun havalimanı sıralamasında Avrupa'da öne çıkan İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 733 bin, dış hatlarda 5 milyon 90 bin olmak üzere toplam 6 milyon 823 bin yolcunun ağırlandığını bildirdi.