Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Kurban Bayramı’nda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz olacak?
Giriş Tarihi: 2.7.2022 16:14

Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Kurban Bayramı’nda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz olacak?

Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Kurban Bayramı’nda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz olacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı'nda hangi köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını açıkladı. Buna göre tatilde birçok otoyol ve köprü ücretsiz olacak. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatilinde de ücretsiz olan yolların bu bayramda da devam edeceğini duyurdu. Peki, bayramda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz? İşte detaylar!

Kurban Bayramı hangi köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması ile belli oldu. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatilinde de ücretsiz olan yolların bu bayramda da devam edeceğini duyurdu. Böylece uzun sürecek tatilde vatandaşlar memleketlerine ya da tatil beldelerine giderken yolları ücretsiz kullanacak. İşte Kurban Bayramında ücretsiz olacak köprüler ve otoyollar!

KURBAN BAYRAMINDA ÜCRETSİZ OLACAK KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR BELLİ OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi. Böylece geçen bayramdaki gibi devletin işlettiği yollar ücretsiz olacak.

Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar 9-12 Temmuz arasında ücretsiz olacak.

Aynı zamanda devletin işlettiği toplu taşıma hizmetleri de bedava gerçekleştirilecek.

2022 KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN, HANGİ GÜNLER?

Arefe Günü 8 Temmuz Cuma.

Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Kurban Bayramı’nda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA