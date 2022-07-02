Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Kurban Bayramı’nda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz olacak?

Kurban Bayramı hangi köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması ile belli oldu. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatilinde de ücretsiz olan yolların bu bayramda da devam edeceğini duyurdu. Böylece uzun sürecek tatilde vatandaşlar memleketlerine ya da tatil beldelerine giderken yolları ücretsiz kullanacak. İşte Kurban Bayramında ücretsiz olacak köprüler ve otoyollar!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi. Böylece geçen bayramdaki gibi devletin işlettiği yollar ücretsiz olacak.
Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar 9-12 Temmuz arasında ücretsiz olacak.
Aynı zamanda devletin işlettiği toplu taşıma hizmetleri de bedava gerçekleştirilecek.
Arefe Günü 8 Temmuz Cuma.
Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı