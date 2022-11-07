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Giriş Tarihi: 7.11.2022 12:27 Son Güncelleme: 7.11.2022 12:33

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Ulaşım 25 dakikaya düşüyor!

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Ulaşım 25 dakikaya düşüyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabı üzerinden bugün Kars'ta hizmete açılacak olan Karakurt-Horasan Yolu'nun görsellerini paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabı üzerinden bugün Kars'ta hizmete açılacak olan Karakurt-Horasan Yolu'nun Taşlı Güney-2 Viyadüğünü ve bağlantı yollarının görsellerini paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Kars - Erzurum arasında, Yolculuk süresini 46 dk'dan 25 dk'ya indiren Karakurt-Horasan Yolu'nun Taşlı Güney-2 Viyadüğünü ve bağlantı yollarını bugün hizmete açıyoruz. Eser ve hizmet şölenimiz devam ediyor!" ifadeleri kullandı.

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Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Ulaşım 25 dakikaya düşüyor!
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