Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Ulaşım 25 dakikaya düşüyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabı üzerinden bugün Kars'ta hizmete açılacak olan Karakurt-Horasan Yolu'nun Taşlı Güney-2 Viyadüğünü ve bağlantı yollarının görsellerini paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Kars - Erzurum arasında, Yolculuk süresini 46 dk'dan 25 dk'ya indiren Karakurt-Horasan Yolu'nun Taşlı Güney-2 Viyadüğünü ve bağlantı yollarını bugün hizmete açıyoruz. Eser ve hizmet şölenimiz devam ediyor!" ifadeleri kullandı.