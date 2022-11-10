Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Yolcu sayısı tam 156 milyonu buldu

UÇAK TRAFİĞİ 1.5 MİLYONU AŞTI

Karaismailoğlu, Ocak-Ekim döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 665 bin 583, dış hatlarda 603 bin 146 olduğunu belirterek, üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 590 bin uçak trafiğine ulaşıldığını bildirdi. Uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,6 artış gösterdiğinin altını çizen Karaismailoğlu, "Havalimanlarımızda iç hatlarda 66 milyon 245 bin, dış hatlarda 89 milyon 288 bin yolcumuzu ağırladık. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 155 milyon 885 bin yolcumuza hizmet verdik. Yolcu sayımız geçen yılın ayını dönemine göre yüzde 45,7 artış gösterdi. Söz konusu dönemde havalimanları yük trafiği; iç hatlarda 662 bin 625 ton, dış hatlarda 2 milyon 726 bin ton olmak üzere toplamda 3 milyon 388 bin tona ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Havalimanı'nda Ocak-Ekim döneminde; iç hatlarda 91 bin 915, dış hatlarda 259 bin 550 olmak üzere toplamda 351 bin 465 uçak trafiğinin gerçekleştiğinin altını çizen Karaismailoğlu, iç hatlarda 13 milyon 555 bin, dış hatlarda 39 milyon 991 bin olmak üzere toplamda 53 milyon 546 bin yolcu trafiğinin gerçekleştiğinin altını çizdi.