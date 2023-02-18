Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman’da barınma problemi çözüldü

"ADIYAMAN'DA BARINMA PROBLEMİ YOK"

Sadece Adıyaman'da değil, deprem bölgesindeki tüm illerde bütün bakanlıkların teyakkuz halinde çalışmaya devam ettiğine işaret eden Karaismailoğlu, "7 gün 24 saat durmaksızın vatandaşımızı normal hayata döndürebilmek, günlük ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için çok yoğun çalışma gerçekleştiriyoruz. Adıyaman'da barınma problemi bugün için yoktur. Kurulan ve boş olan çadırlar var, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarımızda boş olan kapasiteler var. İsteyen vatandaşlarımız, istediği şekilde barınma ihtiyacını karşılayabilmektedir" dedi.

Karaismailoğlu, konteyner çalışmalarını hızlı şekilde başlattıklarına ve altyapılarını yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"17 bin konteyneri yerleştirmek için altyapı planlarımızı ve yer seçimlerimizi tamamladık. Bir taraftan konteynerlerimiz Adıyaman'a gelmeye başladı. Aynı şekilde diğer illerimizde de yoğun bir çalışma var. Önümüzdeki 1 ay içinde konteyner işleri ve altyapılarını tamamladıktan sonra, vatandaşları çadırdan alıp konteynere yerleştirdikten sonra, bir taraftan da yakın zamanda inşaatına başlayacağımız kalıcı konutlarla ilgili gelişmeleri vatandaşlarımızla paylaşacağız. Bir taraftan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mevcut binalarla ilgili hasar tespit ve binaların durumuyla ilgili raporlama yapıyor. Onlarda da çok yoğun bir çalışma var."