Bakan Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı’nı test etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile Gar ve Kızılay arasında ulaşımı sağlayacak hatta test sürüşü yaptı. Karaismailoğlu, hattın test ve devreye alma işlerinin devam ettiğini, 2023 yılı başında tüm çalışmaları tamamlayarak hizmete alacaklarını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın Gar İstasyonu'nda incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Karaismailoğlu, ekim ayından bu yana test sürüşleri devam eden hatta metronun sürücü koltuğuna oturdu ve Kızılay İstasyonu'na kadar test sürüşü yaptı.

Karaismailoğlu, buradaki konuşmasında, Ankaralıların ihtiyaç duyduğu projeyi bir an evvel hayata geçirmek için gün saydıklarını ifade etti.