Bakan Karaismailoğlu Ankara uçağına yeni metro ile gitti

Yolculuğunun sonunda açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Pendik Sabiha Gökçen metro hattının Marmaray bağlantısının da bir an yapılması gerekiyor. O da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan bir alan. Pendik'ten Marmaray arasında 4 kilometrelik bir hattın, daha önce başlanmış olan hattın bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Onlar da üstlerine vazife olan bu işi maalesef çok geciktirdiler. Bir an önce bitirip İstanbulluların hayatına kazandırılması gerekiyor. Çünkü bu Marmaray bağlantısı Pendik'ten sağlanmadığı zaman vatandaşlarımız Ayrılıkçeşmeye, Kadıköy'e kadar gidip Marmaray bağlantısını oradan sağlamak zorunda kalıyorlar" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sabah 08.30'da Fevzi Çakmak-Hastane Metro İstasyonu'na geldi. Bakan Adil Karaismailoğlu, Ankara uçağına binmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na giden metroya bindi. Bakan Karaismailoğlu, metroda seyahat yapan yolcular ile konuştu. Metro yolculuğu ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı basın açıklaması yaptı.