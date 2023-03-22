Bakan Karaismailoğlu: Avrasya Tüneli yılın en yüksek araç geçiş rakamına ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli ile ilgili yazılı açıklama yaptı. İstanbul trafiğini rahatlatan Avrasya Tüneli'nin hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağladığını kaydeden Karaismiloğlu, tüneli kullanan araç yoğunluğundaki artışın devam ettiğini aktardı.

Avrasya Tüneli'nden 17 Mart Cuma günü 75 bin 865 birim araç geçişi ile 2023 yılının en yüksek geçiş rakamına ulaşıldığını bildiren Karaismailoğlu, 13-17 Mart tarihleri arasında 353 bin 665 araç geçişinin gerçekleştiğini duyurdu. Aralık 2016'da hizmete açılan tüneli, 17 Mart 2023 itibariyle toplam 102 milyon 636 bin aracın kullandığını açıklayan Karaismailoğlu, "1 Mayıs 2022'den itibaren tüneli motosiklet sürücülerinin de kullanımına açtık. Bu dönemde toplam 325 bin motosiklet tünelden geçiş yaptı" dedi.

HEM MESAFE HEM DE ZAMANDAN TASARRUF

İki kıta arasını 5 kilometreye düşüren Avrasya Tüneli'nin İstanbul'un güney aksındaki ulaşım mesafelerini yaklaşık 10 kilometre kısalttığını, Asya ve Avrupa yakaları arasındaki yolculuğu 5 dakikaya kadar indirdiğini belirten Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Avrasya Tüneli ve diğer boğaz geçiş alternatiflerinin seyahat süreleri baz alınarak yapılan analiz sonucunda 2022 yılında kullanıcıların hafta içi zaman kazancı, Kozyatağı – Bakırköy yönünde sabah saatlerinde aylık ortalama 35, akşam saatlerinde aylık ortalama 45 dakika oldu. Bakırköy-Kozyatağı yönünde ise sabah saatlerinde ortalama 26, akşam saatlerinde 42 dakika olarak gerçekleşti. Ayrıca, Avrasya Tüneli, 400'den fazla kamera ve otomatik olay algılama sistemiyle 7/24 kesintisiz olarak izleniyor ve arıza, kaza gibi olağandışı durumlara uzman ekipler tarafından anında müdahale ediliyor. Müdahale süresi işletme ilk açıldığında ortalama 3 dakika iken 'önce insan' ilkesi gözetilerek 20 ay gibi kısa bir süre içerisinde yapılan iyileştirmeler sayesinde 2 dakikanın altına indirildi."

2022'DE KARBON NÖTR OLMA HEDEFİNE ULAŞILDI

Avrasya Tüneli'nde, çevresel sürdürülebilirlik sorumluluğunun da öne çıktığının altını çizen Karaismailoğlu, "2022 yılındaki elektrik tüketiminin tamamını geri dönüştürülebilir kaynaklardan sağlayarak Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikası (I-REC) aldı böylece elektrik ihtiyacından kaynaklanan karbon ayak izinin azaltılmasına ve enerji verimliliğinin arttırılmasına destek oldu. İşletme faaliyetlerindeki karbon ayak izi denkleştirerek ISO 14064 Karbon Nötr Belgesi almaya hak kazanan Avrasya Tüneli, 2022 yılında karbon nötr proje olma hedefine ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.