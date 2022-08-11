Bakan Karaismailoğlu: Avrupa havalimanlarında kaos, Türkiye havalimanlarında konfor var

1 MİLYAR 128 MİLYONU AŞAN YOL YATIRIMI

Osmaniye'ye yapılan yatırımları da anlatan Bakan Karaismailoğlu, Kadirli-Osmaniye yolu ile ilgili de şu bilgileri verdi:

"Şantiyesinde inceleme yaptığımız yolun uzunluğu 52 kilometre. Yolun Kadirli-şehir geçişi ve Kadirli- Sumbas il yolunu oluşturan 10,6 kilometrelik kesimin 8,2 kilometrelik kesimini tamamlayıp hizmete açmıştık. Projemizin, 41 kilometrelik kesimi ise Kadirli-Osmaniye il yolunu kapsıyor. Artan nüfus ve trafik yoğunluğunun yanı sıra tarım ve ticaretin artmasıyla birlikte, 41 kilometrelik bu kesimi; bölünmüş yol olarak planladık. Yol çalışmasında bu yıl Kadirli Organize Sanayi Bölgesi yolunda 5,5 kilometrelik kesiminde bölünmüş yol faaliyetleri devam ediyor. Projemizin tamamını, 2023 yılında hizmete açmayı planladık."

'2035 ve 2053 YILINA KADAR OLAN YATIRIMLARI PLANLADIK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hizmet üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Birileri 20 yıldır sadece konuşuyor, yalan, iftira, karalama üretiyorken, bizler milletimizle kol kola geleceğin Türkiye'sini inşa etmeye devam edeceğiz. Daha nice hizmetler ve çağın ruhuna uygun altyapı çalışmaları ile ülkemizi, dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında layık konuma getireceğiz. Biz tüm bu yatırımlarımızı planlarken, inşa ederken ve milletimize sunarken, 'durmak yok, yola devam' ilkesini hep hatırımızda tutuyoruz. 7 gün 24 saat hizmet esasına göre çalışarak, ülkemizin gelecek yıllarını içeren hedefleri de belirledik. Hazırladığımız Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'mıza göre, 2035 ve 2053 yılına kadar olan yatırımları planladık. Bizim için halka hizmet, Hakk'a hizmettir. Bu inançla, bu aşkla tasarlıyor, yapıyor ve milletimize kazandırıyoruz. Yaptığımız her bir yolu da akarsuya benzetiyoruz. Kara, hava ve demir yollarımızı, geçtikleri, gittikleri yerin üretim, istihdam, ticaret, turizm ve eğitim-kültürel alanlarında ciddi katkılar veriyor. Geçtikleri bölgelere can suyu oluyorlar. Tüm ulaşım modlarımızı, birbirleriyle entegre ve uyumlu olarak yapıyor ve yönetiyoruz. Yeni ulaşım modellerimizde, çevre hassasiyetine, daha az karbon emisyonuna, hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşıma yönelik planlarımızı yaptık" dedi.