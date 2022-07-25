Bakan Karaismailoğlu: Bakanlık olarak 103 kilometre metro hattı yapıyoruz

"BAKANLIK OLARAK 103 KİLOMETRE METRO HATTI YAPIYORUZ"

Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'da 260 kilometrelik işleyen bir metro hattı var. Biz bakanlık olarak 103 kilometre metro hattı yapıyoruz İstanbul genelinde. Önümüzdeki günlerde de bunlardan 3 tanesini açıp hizmete sunacağız. Bunlardan bir tanesi Kağıthane-Kemerburgaz-Göktürk-Havalimanı ulaşan metro hattı. Eylül sonuna doğru açmanın planlarını yapıyoruz. Yine yıl sonuna doğru Gayrettepe'ye Beşiktaş'a doğru uzatacağız. Yaklaşık 70 kilometrelik devasa bir metro hattı olacak. Dünyanın en hızlı metrolarından bir tanesi olacak. Saatte 120 kilometre hıza sahip bir metro hattı olacak burası.

Peşinden dünyanın en gelişmiş en modern hastanelerinden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne gidecek olan metro hattımızı aynı dönemde bitirmek için hummalı bir çalışma var. Hastanenin yolunu yapmayan, metrosunu yapar mı? Baktık onu da yapmıyorlar, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Çam ve Sakura Şehir Hastanesi metro hattını da bu beceriksizlerin elinden aldık, kısa sürede 2 yıl içerisinde bitiriyoruz. Yüzde 5'lerden devir aldığımız metro hattını, 2 yıl gibi kısa bir sürede bitirerek Eylül ayı sonu Ekim başı itibariyle hizmete açacağız. Bir tane İETT otobüsünü işletmeyen beceriksiz bir yönetim ve metrolarını işletemeyen, yürüyen merdiveni, asansörü çalıştırmayan bir yönetimle İstanbullular karşı karşıya. Vatandaşımız bunları görüyor, kimin ne olduğunu da iyi biliyor. Önümüzdeki seçimlerde vatandaşımız sandıkta gerekli cevabı verecektir, biz de izliyoruz" diye konuştu.