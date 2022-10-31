Bakan Karaismailoğlu: Bandırma’da köprülü kavşak sayesinde yılda 150 milyon lira tasarruf sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bandırma ilçesinde Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, ulaştırma ve altyapı yaptırımlarına dur durak bilmeden devam ettiklerini söyledi.

Gerçekleştirdikleri yatırımlarla Türkiye'yi dünya ticaret yollarının hakimi konumuna yükselttiklerine işaret eden Karaismailoğlu, "Söz konusu çalışmalarımız, 'Türkiye Yüzyılı'nın da en önemli kilometre taşlarından olacak. Ülkemizin doğusu-batısı demeden, köyü-kasabası, büyükşehri fark etmeden yaptıklarımızla yetinmiyoruz, yeni yatırımlarımızı da bir an önce milletimize sunmak için aralıksız çalışıyoruz" diye konuştu.

Adil Karaismailoğlu, 11 Ekim'de Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ve Troya-Assos tünellerini hizmete açtıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Tünellerimizle Çanakkale-Balıkesir- İzmir Yolu'nda bölünmüş yol bütünlüğü sağlandı. Kuzey Marmara ile Güney Marmara ve Ege Bölgesi arasındaki ulaşım kolaylaştı. Geçen hafta 104,3 kilometre uzunluğunda, içinde 14 köprü ve 8 tünel bulunan, Malatya'yı Sivas'a bağlayan, yolculuk süresini 35 dakika kısaltan Hekimhan Yolu'nu açtık. Ardından Diyarbakır'ı bölgenin en önemli ulaşım akslarına bağlayan, seyahat süresini 40 dakikadan 15 dakikaya indiren Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu'nu milletimizin hizmetine sunduk. Yüzde 100 yerli ve milli, kendi sınıfında dünyada ilk, bir mühendislik harikası Bitlis Çayı Viyadüğü'nün son kaynağını yaptık. Peşinden de 9 kilometrelik Bitlis Çevre yolunu hizmete açtık. Şimdi de Bandırma ve Balıkesir'de yatırımlarımız için bir aradayız."