Bakan Karaismailoğlu: Başkaları kilometrelerce laf üretir, biz işimize bakarız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Amasya Merzifon Havalimanı terminal binası açılış törenine katıldı. Ülkenin coğrafi üstünlüğüne sahip çıkmak için havacılık sektörünü ve faaliyetlerini geliştirdiklerini belirterten Karaismailoğlu, "Havacılık altyapımızı dünya standartlarının üstüne yükselttik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde havacılık alanında adeta bir devrim gerçekleştirdik. Son 20 yılda, havacılık sektöründeki kayıp yılları telafi ettik ve havacılıkta ülkemizi küresel bir merkeze de dönüştürdük. 2003-2021 döneminde sadece havacılık için yaptığımız 16,2 milyar dolarlık yatırım ülkemize büyük faydalar sağladı. Gayrisafi Millî Hasıla'ya 185 milyar dolar, üretime 402 milyar dolar katkı yaptık. Bu sürede yalnızca istihdam katkımız ise 7 milyona yaklaştı. Bakanlığımızın 2003 yılında başlattığı Bölgesel Havacılık Politikası'ndaki değişimler ile sivil havacılığımız çok hızlı bir büyüme sürecine girdi. Bugün Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkesi hâline getirmeyi başardık. 25 Mart 2022 tarihinde Tokat ve 14 Mayıs 2022 tarihinde ise Rize-Artvin havalimanlarını da hizmete açarak, 2003 yılında iç hatlarda 26 olan aktif havalimanı sayımızı 57'ye yükselttik. 50 ülkede 60 olan dış hat uçuş nokta sayısına ise 282 yeni nokta ekleyerek 130 ülkede 342 noktaya ulaştık" ifadelerini kullandı.