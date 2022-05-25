Son dakika: Bakan Karaismailoğlu bu sözlerle duyurdu! "Size önemli bir müjdem var"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin ilklerinden birini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapıyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünde 5 G'yi kuruyoruz. Bundan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsü de 5G test alanı olacaktır." dedi.