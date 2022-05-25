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Giriş Tarihi: 25.5.2022 11:39 Son Güncelleme: 25.5.2022 11:59

Son dakika: Bakan Karaismailoğlu bu sözlerle duyurdu! "Size önemli bir müjdem var"

DHA
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu bu sözlerle duyurdu! Size önemli bir müjdem var

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Yıldız Teknik üniversitesi'nden yaptığı konuşmada gençlere önemli bir müjde verdi. Bakan Karaismailoğlu: "Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünde 5 G'yi kuruyoruz. Bundan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsü de 5 G test alanı olacaktır." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin ilklerinden birini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapıyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünde 5 G'yi kuruyoruz. Bundan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsü de 5G test alanı olacaktır." dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Bahar Festivali 2022 kapsamında düzenlenen Mobilite Vizyonu 2053 Programı'na katıldı.



Programda konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizin sahip olduğu potansiyeli, sizler için nasıl yoğurduğumuzu önünüzde açılacak kapıları tek tak anlatacağım.



Size önemli bir müjdem var. Ülkemizin ilklerinden birini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapıyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünde 5 G'yi kuruyoruz.



Bundan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsü de 5 G test alanı olacaktır. Üniversitemizle birlikte ortak çalışmalar yapacağız bu alanda." dedi.

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Son dakika: Bakan Karaismailoğlu bu sözlerle duyurdu! "Size önemli bir müjdem var"
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