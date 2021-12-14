Bakan Karaismailoğlu: CHP zihniyeti 1968 model

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Biz bu zihniyetle yeni tanışmıyoruz. Yıl 1968, konuşanlar aynı muhalefet partisi... Ne demişler? 'Boğaz Köprüsü Türkiye ve İstanbul'un başına gelen en büyük felakettir.' Biz bu zihniyetle mücadele ederek bu kadar projeleri yaptık" dedi. Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı'nı örnek gösterirken, Antalya Havalimanı'nda kapasite yetersizliğinin, ilave yapılacak tesisler ve yatırımlarla giderileceğini belirterek 8 milyar 555 milyon avroluk ihale bedelinin son yıllarda Türkiye'nin hazinesine kazandırılan rekor düzeyde bir kamu kazancı olduğunu vurgulayarak, "Bürokratları, yatırımcıları tehdit edenlere Antalya Havalimanı ihalesi ders olsun." diye konuştu. Bakan Karaismailoğlu'nun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Meclis Bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamaları şöyle: