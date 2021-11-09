Bakan Karaismailoğlu: Demir yolu yatırımlarına daha ağırlık vereceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Polatlı Şehir Geçişi ve Kartaltepe Köprülü Kavşağı açılışının ardından Polatlı Belediyesi ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Karaismailoğlu, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, geçen hafta iktidara gelişinin 19'uncu yılını kutlayan AK Parti'nin, hizmetleriyle Türkiye'de istikrar ve güven sağladığını söyledi. Dünyanın takip ettiği projelerde bu istikrar ve güvenin görüldüğünü ifade eden Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm dünyanın gıptayla baktığı projeleri yapmanın AK Parti hükümetlerine nasip olduğunu bildirdi. Karaismailoğlu, projelerin artarak devam ettiğine dikkati çekerek, Türkiye ulaşımına yapılan yatırımlara ilişkin bilgiler verdi.

Bakan Karaismailoğlu, kara yolu yatırımlarının belli bir seviyeye geldiğini, artık demir yolu ağına daha da ağırlık vereceklerini aktardı.

"DÜNYAYA PROJE VE MÜHENDİSLİK İHRACI YAPILIYOR"

Karaismailoğlu, "Projelerimizi ülkemizdeki vatandaş kadar dünyadaki bütün ülkeler takip ediyor. 19 yıldır bu destansı mücadelenin nasıl yapıldığını öğrenmek, bilgi ve tecrübelerimizden faydalanmak için gelişmekte olan ülkeler bizimle iletişim halindeler. Biz de bu dost, kardeş ülkelere tecrübelerimizi ve bilgi birikimimizi anlatıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'deki yatırımların, daha önceden yabancı yatırımcılar ve mühendislere teslim edildiğini anımsatan Karaismailoğlu, 19 yıllık süreçteki yatırımlar sayesinde, dünyaya proje ve mühendislik ihracının yapıldığını dile getirdi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin büyük yatırımlar ve altyapı sayesinde dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında girme hedefine doğru ilerlediğine işaret ederek, ulaştırma ve altyapı yatırımlarının götürüldüğü bölgelerin de ekonomisinin hızla canlandığını anlattı.

Uzay alanında çalışmalar yapıldığını, Türksat 5B ve Türksat 6A'ya ilişkin çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, ulaşımın bütün modlarında Türkiye'nin kendisini dünyaya gösterdiğini, bundan sonra da liderliğini ilan edeceğini söyledi.

Karaismailoğlu, projelerle ilgili canla başla çalışırken bunlara "çökmek" isteyenlerin bulunduğunu, yaptıkları projeleri anlatacaklarını, Ankara, İstanbul ve İzmir'i "birilerinin" keyfine terk etmeyeceklerini bildirdi.

"HİZMET VE DEĞER ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin de belediyelerin ve bakanlıkların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet ve değer üretmeye devam ettiğini belirterek, yapılan hizmetlere ilişkin bilgi verdi.

Bakanlıkların ve ilçe belediyelerinin Ankara Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirmediği hizmetleri tamamlamak için tüm gücüyle çaba sarf ettiğini belirten Şahin, millete hizmet için siyaset yaptıklarını söyledi.

Şahin, Kovid-19 salgınını olumsuz etkilerine de dikkati çekerek, olumsuzlukların vatandaşa, esnafa, çiftçiye yansımasının en aza indirilmesi için tüm tedbirlerin alındığını ve alınmaya devam edildiğini anlattı.

Şehit yakınına küfreden İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, grup başkanvekilliği görevinden alındığını ancak milletvekilliği ve İYİ Parti üyeliğinin devam ettiğini hatırlatan Şahin, "İyi Parti kurumsal olarak ne disipline sevk etti ne ihraç etti. Artık bundan sonra bu terbiyesizliği İyi Parti kurumsal olarak üstlenmiştir. Bunu unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerimize, yakınlarına hakaret ve küfreden zihniyetin bu topraklarda yeri olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra esnafı da ziyaret etti.